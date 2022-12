La Lancia Delta Safarista nel nuovo video di Ken Block? Sembra proprio di sì...

Ken Block, amatissimo pilota americano di rally, potrebbe utilizzare la Lancia Delta Safarista di Amos per il suo prossimo video della serie Gymkhana. È questo quanto ha lasciato intendere il classe 1967 di Long Beach attraverso la sua pagina Facebook.

Dopo il recente show Electrikhana a bordo di una Audi S1 Hoonitron, Ken Block sarebbe quindi pronto a imbattersi in un nuovo progetto e questa volta alla guida di una delle auto più amate di tutti i tempi, non soltanto in Italia.

“Hoonigan Racing – sono le parole del pilota di rally via social - e il mio nuovo partner Ginengine (gin biologico al 100%, derivato interamente da ingredienti italiani), vogliono che la mia prossima creazione sia questa Lancia Delta Integrale retro-moderna per un divertente progetto cinematografico”, indicando appunto la Delta a firma Amos nella sua versione Safarista. Una proposta che ovviamente ha scatenato i fan, che hanno fatto chiaramente capire come non dispiacerebbe loro vedere il proprio beniamino alle prese con un'auto classica come appunto il mitico Deltone, abbandonando la S1 full electric.

In totale, in una decina di giorni, “l'annuncio” di Ken Block ha totalizzato più di 22.000 like e ben 1.300 commenti, e a questo punto, visto il grande apprezzamento, è molto probabile che alla fine lo spettacolare pilota a stelle e strisce possa realmente sedersi su una Lancia Delta Integrale. Tra l'altro Block ha già mostrato, come si vede nella foto postata qui sopra, la Safarista nel suo classico stile, quindi con il numero 43 e una livrea ipercolorata che non passa di certo inosservata.

La Delta Safarista, evoluzione in chiave off-road della restomod Lancia, è una vettura che non passa inosservata, in grado di sprigionare una potenza da ben 330 cavalli, con cerchi in lega dal design asimmetrico in puro stile anni '80, pneumatici rigorosamente chiodati e un vistoso alettone sul tetto, il tutto alla modica cifra di 550.000 euro.