Ken Block insegna a sua figlia come mettere di traverso un bolide da 360 cavalli: il video

Come potete vedere dal video in alto, essere la figlia di Ken Block in persona può avere i suoi grossi vantaggi. Tra questi ovviamente quello di guidare un'auto davvero epica e di ricevere istruzioni riguardo le scodate.

Mentre in molti erano a casa per le misure restrittive, Ken Block ha deciso di portare sua figlia tredicenne Lia in giro per lo Utah per divertirsi insieme e "giocare" col drifting all'interno dello Utah Motorsport Campus.

In realtà Lia ha già esperienza al volante, e infatti Block le ha subito dato le chiavi di una Ford Escort Gymkhana modificata appositamente per le scodate. Di sicuro però la macchina non drifta da sola, di questo potete esserne certi, e c'è quindi bisogno di tanta pratica. Inizialmente Block cominciato a fornire istruzioni a Lia dal sedile del passeggero su come mettere la macchina di traverso e tenerla così a una certa velocità.

Nella prima metà del video Block le insegna l'arte dello schiacciare sul pedale del freno, attivando poi la frizione, premendo leggermente sull'acceleratore e infine togliendo il piede dalla frizione per avviare la scodata. Nella seconda metà invece è arrivato il momento di imparare l'uso del freno a mano, che può essere ancora più divertente.

C'è da aggiungere che Ken Block ha iniziato la sua carriera nel mondo del rally proprio attraverso la Ford Escort del video nell'ormai lontano 2008, ma da allora la vettura è stata trasformata in una Gymkhana a trazione posteriore. Il suo motore è un quattro cilindri aspirato da 2,5 litri, che produce circa 360 cavalli di potenza e consente di superare i 9.000 giri al minuto.

