Ken Block, famiglia torna a correre dopo la morte: moglie e figlia nel rally del Missouri

A poco più di un mese dalla tragica morte del pilota funambolo Ken Block, la sua famiglia torna a correre. Lucy Block, la moglie del compianto 'uomo di traverso', e Lia, la figlia, prenderanno parte al rally che si svolgerà a Salem, in Missouri, nelle giornate del 17 e 18 marzo prossimi, evento rientrante nel campionato di rally americano 2023.

Ken Block, morto lo scorso gennaio dopo un incidente in motoslitta, aveva trasmesso la sua grandissima passione per i motori a tutta la famiglia, di conseguenza anche moglie e figlia sanno pilotare egregiamente un'auto da rally. “Siamo molto lieti di confermare – le parole del team manager Derek Dauncey - che Lucy e Lia Block parteciperanno al 100 Acre Wood Rally del mese prossimo. Come tutti sanno, Ken ha vinto questo evento sette volte: è un evento che occupa un posto molto speciale per tutti noi”.

A fare da coppia con Lia Block ci sarà l'australiano Rhianon Gelsomino (in passato ha co-guidato Travis Pastrana), mentre insieme a Lucy spazio all'ex storico co-pilota proprio di Ken, leggasi Alex Gelsomino. "Prima dei tragici eventi di gennaio – ha aggiunto Dauncey - avevamo apportato alcune modifiche alla struttura della squadra. Ciò includeva l'introduzione di un nuovo copilota per Lia, Rhianon Gelsomino. Rhi assumerà le funzioni di co-guida e continuerà ad aiutare lo sviluppo di Lia con i suoi appunti”.

E ancora: “I rally sono stati una parte così importante della vita di Ken e questa passione per lo sport si è diffusa in tutta la famiglia Block, quindi sono contento che organizzeremo questo evento. Abbiamo anche in programma di partecipare ai restanti eventi ARA”. Lucy Block correrà con una Ford Fiesta Rally 3 che la stessa aveva già guidato nel 2022, mentre Lia Block sarà alla guida di una Subaru BRZ classe L4WD che in passato fu guidata da Derik Nelson: per lei si tratta della prima volta su un'auto da rally con guida posteriore.

Dauncey ha aggiunto e concluso: "Il co-pilota di Ken, Alex Gelsomino, guiderà quest'anno per Lucy Block nei round ARA. Alex è stato uno dei membri fondatori del team nel 2010, quindi è fantastico continuare a lavorare con lui. Vorrei ringraziare enormemente Michelle Miller, che si è fatta da parte per consentire questo cambiamento; come squadra, l'anno scorso abbiamo beneficiato enormemente del contributo di Michelle”.

La scomparsa del fenomenale pilota da rally, divenuto famosissimo dopo i suoi video Gymkhana, aveva scioccato il mondo intero e pochi giorni dopo la morte Hoonigan aveva omaggiato Ken Block con un video tributo davvero emozionante.