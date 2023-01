Ken Block, l'emozionante video tributo di Hoonigan: il ricordo del pilota 'di traverso'

A meno di 20 giorni dalla morte di Ken Block, il team di Hoonigan ha realizzato un video tributo in onore del 55enne funambolo delle auto da corsa. Un filmato toccante in cui vengono ricordate le gesta del pilota a stelle e strisce.

Ken Block moriva lo scorso 2 gennaio durante un incidente con la motoslitta, un violento scontro che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il pilota si trovava su un ripido pendio quando si è ribaltato finendo sotto il mezzo da neve, morendo sul colpo. Da un giorno all'altro ha quindi perso la vita uno dei piloti più amati degli ultimi tempi, capace di unire le masse grazie ai suoi spettacolari video a bordo di qualsiasi mezzo con un motore.

L'ultima prodezza risaliva allo scorso ottobre 2022, l'Electrukhan con Ken Block a bordo di Audi S1 Hoonitron completamente elettrica, prima volta dell'americano su una full electric e filmato che aveva fatto appassionare milioni di persone: mai nessuna di loro avrebbe potuto immaginare che sarebbe stato l'ultimo. E pensare che la prossima impresa di Ken Block sarebbe dovuta essere con una Lancia Delta Safarista, così come aveva lasciato intendere la stesso funambolo, ma purtroppo non vedremo mai il binomio Deltone-Block.

Il filmato realizzato da Hoonigan era stato prodotto per un evento privato tenutosi a Park City, ma in seguito l'azienda ha pensato di renderlo pubblico per omaggiare il pilota sempre di traverso. “Cerco di ispirare le persone a essere creative e vivere una vita divertente. E non fare lo st*onzo”, le parole di Ken Block a conclusione dell'emozionante filmato. Il co-fondatore di Hoonigan Brian Scotto, ha spiegato che molti dei video registrati nel 2022 non sono mai stati resi pubblici ma il materiale dovrebbe essere svelato nei prossimi mesi, in ricordo del loro beniamino.