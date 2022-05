Ken Block all'attacco della Pikes Peak con una mostruosa Porsche 911 da 1400 CV

Ken Block ha firmato un contratto con la casa dei quattro anelli l’anno scorso, ma per la sua ultima impresa non siederà a bordo di una vettura Audi, bensì di una Porsche, anche se c’è davvero poco di Zuffenhausen, se mettiamo da parte il lato estetico. Si chiamerà Hoonipigasus, e con lei proverà a vincere la Pikes Peak.

Molti si sarebbero aspettati una sorta di replica della mitica Audi Quattro Gruppo B da Pikes Peak, e invece Mr. Block ha pensato di creare una vettura unica, una one off dalle prestazioni fuori dal mondo. Come detto, esteticamente il suo corpo vettura ricorda le linee di una 911 RSR, vestito di una livrea rosa chiaramente ispirata alla Porsche 917/20 “Pink Pig” da corsa del 1971, ma sotto alla carrozzeria la musica cambia, in tutti i sensi.

Il propulsore montato sulla Hoonipigasus è un flat-six twin-turbo da 4.0 litri che in questa configurazione eroga 1400 impressionanti cavalli, una potenza straripante che fa ancora più effetto se si pensa che il peso della vettura ferma l’ago della bilancia a 1000 kg, sfoggiando di fatto un rapporto peso-potenza degno di una due ruote.

Chiaramente per scaricare a terra tutto questa furia, l’auto è dotata della trazione integrale, ma nasconde altri segreti. L’auto è stata messa a punto da BBi Autosport, che ha progettato l’auto per adattarsi al meglio ad ogni metro della salita che porta sulla vetta della Pikes Peak. L’Hoonipigasus può variare la sua altezza da terra grazie alle sue sospensioni che utilizzano coordinate GPS per adattarsi alle varie sezioni del tracciato.

Quest’anno la Pikes Peak si terrà il prossimo 26 giugno, data in cui si festeggerà anche il centesimo anniversario dell’evento, dove Ken proverà a portare a casa la vittoria assoluta, dominando la hillclimb da 20 km e 156 curve, su cui il pilota-stuntman americano aveva già corso nel 2005 a bordo di una vettura Gruppo N, per poi tornarci anni più tardi con il solo scopo di impressionare e dare spettacolo a bordo dell’altrettanto incredibile Ford Mustang Hoonicorn RTR V2.