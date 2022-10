Ken Block affumica Las Vegas nel nuovo video "Electrikhana" con l'Audi S1 Hoonitron

Nell’ultimo filmato pubblicato da Hoonigan abbiamo visto l’Audi S1 Hoonitron raccontata svelando tutti i suoi segreti, tra i quali si annunciava l’arrivo imminente del nuovo video Gymkhana in cui ogni anno Ken Block ci delizia con un po’ di guida selvaggia. Ebbene, il giorno è arrivato, ed ecco a voi la prima Electrikhana.

Nel nuovo video il pilota statunitense mette a ferro e fuoco Las Vegas, in alcuni dei luoghi più iconici della metropoli, facilmente riconoscibili anche da coloro che non hanno mai visitato la città del peccato. Oltre alle mirabolanti evoluzioni, gli appassionati dei modelli Audi troveranno pane per i loro denti dal momento che in diverse scene si riconoscono le leggendarie Audi Quattro, ma anche l’Audi 90 IMSA GTO o l’Audi R18 e-tron da Le Mans, con tanto di cameo col plurivittorioso Tom Kristensen, vincitore di 9 edizioni della famosa 24 ore francese.

Non poteva poi mancare l’Audi RS E-tron GT personale di Ken Block, e tanti altri easter egg sparsi qua e là, tutti da scoprire. In alcune scene è possibile notare anche la particolare posizione di guida del pilota, che aveva già spiegato quanto fosse strana per lui, e più simile alle monoposto.

E a proposito di monoposto, ricordiamo che la protagonista, l’Audi S1 Hoonitron, utilizza due motori elettrici presi in prestito dalle auto da Formula E, che le donano un’impressionante coppia di 3.000 Nm su ogni asse e un rumore molto simile alle auto che abbiamo visto in prima persona durante il weekend di gara della Formula E a Roma.

La location è mozzafiato, così come l’auto e le proverbiali doti di guida di Mr. Block, ma come si piazza nella vostra personale classifica di gradimento tra tutti gli episodi della serie Gymkhana?