Le kei-car spopolano in Giappone: da noi potrebbero mai funzionare? Forse no...

Come vi abbiamo già raccontato le kei-car spopolano in Giappone e il fenomeno non sembra conoscere crisi. Ma da noi potrebbero mai funzionare? Cerchiamo di capirlo insieme.

Le kei-car o keijidosha sono delle piccole auto decisamente compatte che comparvero per la prima volta 75 anni fa. Sono vetture dalle dimensioni mignon, dalle basse potenze e di conseguenza dai costi contenuti, e sono molto utilizzate in Giappone per via del caos delle metropoli nipponiche sovrappopolate.

Consumando poco sono anche auto che strizzano l'occhio all'ambiente e di recente ne sono state prodotte anche in versione elettrica, come ad esempio la piccola Nissan Sakura da 12mila euro, l'EV più venduto in Giappone.

Per essere classificate come kei-car devono rispettare precise dimensioni: 3,4 metri di lunghezza, 1,48 di larghezza e 2,0 di altezza, mentre non vi sono limiti di peso anche se solitamente stanno sotto i 7 quintali.

Nonostante le dimensioni contenute gli spazi interni non sono affatto male grazie ai modelli in stile mini van, che permettono appunto di massimizzare i volumi interni. L'escamotage più utilizzato è quello delle porte posteriori scorrevoli, il che rende anche pratico entrare in piccoli spazi come appunto quelli delle kei-car.

Il segreto di queste mini vetture sta comunque negli incentivi del governo giapponese, visto che tali auto possono beneficiare di una tassa di acquisto più bassa, una imposta annuale ridotta, pedaggi minori e molte altre agevolazioni.

Arriviamo quindi al nocciolo della questione, come mai, nonostante questi vantaggi palesi, le kei-car non sono mai riuscite a prendere piede in Europa, Italia compresa? I motivi sono diversi, a cominciare ad esempio dalle normative di sicurezza, visto che queste “scatoline” con le ruote difficilmente supererebbero i rigidi test EuroNCAP.

Nel nostro Paese così come nel Vecchio Continente c'è inoltre la tendenza ad acquistare ove possibile auto di maggiori dimensioni, leggasi i SUV che tanto spopolano in tutti i segmenti. Infine manca un adeguato sistema di incentivi, come appunto quello praticato in Giappone.

E se alla fine i quadricicli elettrici divenissero le nostre kei-car? La Citroen Ami sta spopolando nelle città e a breve sarà disponibile anche la Fiat Topolino, il clone della francese. La filosofia è più o meno la stessa, anche se sicuramente sono meno spaziosi rispetto alle colleghe giapponese, ma in quanto a dimensioni, prezzo contenuto e impatto ambientale ci siamo. Chissà: come cantava Battisti, "lo scopriremo solo vivendo...".