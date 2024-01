La Kei car Mazda AZ-1 trasformata in Ferrari F40: l'incredibile body kit di LBW

I giapponesi di Liberty Walk continuano a stupire, e dopo aver presentato la Lamborghini Countach al Salone di Tokyo 2024, hanno svelato il nuovissimo body kit per la piccola Mazda AZ-1 che trasforma la stessa in una Ferrari F40 mignon.

Dopo aver mostrato la Ferrari F40 con il widebody durante il salone del 2023, i 'ragazzacci' di Liberty Walk tornano con un nuovo kit questa volta pensato per una Kei car, le piccole auto che popolano l'isola nipponica, ed il risultato è assolutamente incredibile.

Grazie al kit la piccola Mazda viene definitivamente stravolta, con il muso che si trasforma, diventando molto simile a quello della Rossa del 40esimo anniversario, con tanto di iconici fari. Identico anche il cofano nonché lo splitter, che rimanda alla F40 by Liberty Walk.

Il kit comprende anche un deciso allargamento nonché nuove portiere che riprendono appunto quelle in uso sull'hypercar del Cavallino Rampante. Anche il posteriore assomiglia alla Rossa di Maranello, a cominciare dalla vistosa ala fissa che ci fa tornare alla mente il mitologico alettone dell'F40.

Nel paraurti posteriore troviamo anche un diffusore, anche se non è ben chiaro se siano compresi i tre tubi di scarico al centro, così come previsto sulla Ferrari F40.

Tutto tace per quanto riguarda gli interni, ma dalle foto pubblicate emerge chiaramente come siano stati rivisti rispetto al modello originale. Ma quanto costa tutto questo ben di Dio? Liberty Walk parla di 22.600 dollari per il kit carrozzeria, ma la verniciatura e il montaggio sono esclusi.

In vendita anche i cerchi in lega, un set di ruote a sei razze in finitura nera che misurano 16 pollici all'anteriore e 17 al posteriore, in vendita al prezzo di 14.300 dollari, per un totale quindi di 36.900 dollari, non proprio una cifra irrisoria.

Al di là del kit di LW, la Mazda AZ-1 è riconosciuta all'unanimità come una delle Kei car più belle di sempre, una supercar in miniatura con tanto di porte ad ali di gabbiano, che purtroppo non abbiamo mai visto nel nostro Paese.