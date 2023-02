Le kei car giapponesi più famose si sfidano in una drag race imperdibile: hanno solo 64 CV

Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato una Daihatsu Copen particolarmente aggressiva e trasformata in una microcar da offroad, e oggi torniamo a parlare delle kei car grazie all’ultima drag race organizzata dal team inglese di carwow, che ha messo insieme cinque delle kei car più famose.

Questo segmento potrebbe essere sconosciuto alla maggior parte di voi, ma se amate la cultura motoristica del Sol Levante o avete passato diverse ore su un capitolo della serie Gran Turismo, allora ci sono buone probabilità che almeno una delle cinque sfidanti sia un volto noto.

Le kei car sono delle piccole vetture nate appositamente per sgattaiolare con brio tra le viuzze di Tokyo, e i costruttori le hanno sviluppate seguendo delle regole ferree: possono misurare massimo 3,4 metri in lunghezza e 1,5 metri in larghezza, e sotto al cofano adottano un motore 3 cilindri turbo da 660 cc che può erogare una potenza massima di 64 CV. La coppia invece oscilla tra un modello e l’altro, ma ad essere sinceri parliamo comunque di valori che non impressionano.

Le potenze in gioco non sono certo elevate, ma è pur vero che le kei car sono anche molto leggere date le loro misure da Micro Machines, senza dimenticare che differiscono anche nella trazione e in certi casi, anche nella posizione del motore. La Autozam AZ-1 ad esempio ha il motore montato in posizione centrale e la trazione posteriore, come la Suzuki Cappuccino, mentre Daihatsu Copen, Suzuki Alto e Mitsubishi Minica Dangano adottano la trazione integrale.

Parliamo di vetture simpatiche ed originali, e nonostante le loro prestazioni non siano degne di una sfida tra una hypercar e una MotoGP, regalano comunque spettacolo, a modo loro. Premete play e godetevi la sfida.