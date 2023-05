Keanu Reeves pilota fenomenale: 'Scene d'auto in John Wick 4? Era lui alla guida'. Video

In attesa dell'uscita imminente di Fast X e di tutte le sue formidabili auto, gli amanti dei film adrenalinici possono godersi al cinema John Wick 4, l'ultimo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves nei panni di un killer buono e implacabile.

A riguardo negli scorsi giorni è emerso un retroscena decisamente interessante inerente proprio l'attore originario di Beirut, e le scene in cui si vede lo stesso alla guida mentre lotta con i criminali.

Ebbene, se pensate che le riprese siano state effettuate da uno stuntman vi sbagliate visto che Tanner Foust, leggendario pilota di rally, e controfigura di Keanu Reeves, ha spiegato appunto che l'attore ha girato in prima persona le varie azioni spericolate

"L'intero obiettivo del mio lavoro, essenzialmente, non era guidare - ha detto Foust in un'intervista a TopGear - ho dovuto indossare la parrucca e la barba e fare le acrobazie, almeno una volta, ma ho passato quattro mesi a Berlino ad addestrare Keanu nei suoi giorni liberi. E aveva già imparato parecchio sulla guida dai film precedenti. Inoltre, guida le motociclette e trovo che le persone che guidano le motociclette generalmente imparano le abilità di guida più velocemente”.

Keanu Reeves in John Wick 4 scorrazza una splendida Plymouth Barracuda del 1971 in una memorabile scena girata attorno all'Arco di Trionfo a Parigi. e durante le riprese, che il regista Chad Stahelski ha spiegato essere state davvero complesse, l'attore ha dovuto guidare in una strada a quattro corsie a velocità sostenuta.

Non è la prima volta che Reeves si cimenta alla guida di un'auto in un film, visto che spesso e volentieri, nei precedenti capitoli di John Wick, l'artista ha voluto mettersi direttamente al volante senza l'aiuto di una controfigura.

"E' stato fantastico - ha detto ancora Foust - doveva fare tutto con una mano sola mentre impugnava una pistola. Ciò ha dato ai ragazzi del film l'opportunità di strappare le porte e il parabrezza in modo da poter vedere che era lui a fare tutto”, aggiungendo che “Reeves è stato sicuramente il miglior attore con cui ho lavorato”.

Foust ha concluso, ribadendo il concetto: "Come ho detto, ciò che aiuta davvero è che viene dalle motociclette, dove impari a non far scivolare la gomma anteriore. Con le macchine, se l'hai già imparato, sei bravo”.

Ad Hollywood sono diversi gli attori noti per non usare controfigure e fra questi vi è anche lo spericolato Tom Cruise, attore che si trova sulla lista nera di Bugatti.