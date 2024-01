Kawasaky Ninja 7 HEV e Z7 HEV, prime moto ibride della storia sono finalmente in vendita

Dopo avervi parlato della stupenda replica della moto di Akira, Kawasaki ha introdotto due nuove motociclette ibride, la Kawasaki Ninja 7 HEV e la Kawasaki Z7 HEV del 2024, segnando un significativo passo avanti nell'elettrificazione del settore motociclistico.

Questi modelli, definiti da Kawasaki come le prime moto "ibride potenti" al mondo, combinano un motore a combustione interna (ICE) da 451 cc con un motore elettrico raffreddato a liquido, fornendo un'esperienza di guida versatile e potente (ecco invece la stupenda Ducati Panigale V4 SP2 30esimo anniversario, esposta in occasione dell'ultimo EICMA del 2023).

L'architettura tecnologica di queste motociclette ibride integra un sistema complesso che sfrutta la potenza combinata del motore a benzina e del motore elettrico, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48 V. La trasmissione manuale automatizzata a sei velocità permette una guida agevole con pulsanti per il cambio marcia.

In termini di modalità di guida, queste due moto offrono tre opzioni distinte di guida: la modalità EV, che consente la guida completamente elettrica; la modalità Sport-Hybrid, che massimizza la potenza combinata del motore a benzina e del motore elettrico con una modalità boost; e la modalità Eco-Hybrid, che equilibra l'utilizzo del motore a benzina ed elettrico per un'efficienza ottimale.

Il telaio delle motociclette è derivato dalle moto a gas da 400 cc di Kawasaki, e presentano una struttura a traliccio in acciaio. La sospensione anteriore è gestita da una forcella telescopica da 41 mm, mentre la parte posteriore adotta il sistema Uni-Trak Bottom-Link con un monoammortizzatore.

Esteticamente, la Kawasaki Ninja 7 HEV si presenta con uno stile sportivo, caratterizzato da un manubrio clip-on e una carenatura completa. Dall'altra parte, la Kawasaki Z7 HEV è una naked bike con un look da streetfighter. Entrambe le motociclette sono dotate di un display TFT da 4,3 pollici e offrono funzionalità connesse attraverso un'app per smartphone. La presenza di una modalità "Walk" permette di spingere manualmente le moto a basse velocità, agevolando manovre in spazi ristretti o parcheggi.

Il prezzo di entrambe le moto ibride è fissato a circa 11.500 euro (secondo il cambio euro dollaro attuale) e rappresentano una svolta interessante nell'adozione della tecnologia ibrida nel panorama motociclistico, offrendo un equilibrio tra efficienza energetica e potenza.