Kawasaki sta per presentare una moto elettrica a Milano? Ecco le voci di corridoio

Da una parte le autovetture completamente elettriche stanno riscontrando un grande successo tra gli acquirenti, ma nel mondo delle due ruote, nonostante le numerose proposte da parte dei produttori, le vendite non hanno mai restituito numeri in fase di decollo.

Questo però non vuol dire che le moto non debbano anch'esse passare da una propulsione a motore termico ad un sistema completamente elettrico, e a quanto pare Kawasaki ne è ben conscia. Recenti voci di corridoio vanno infatti a riportare di una presentazione piuttosto imminente: all'EICMA di Milano che si aprirà il prossimo 25 di novembre, il brand giapponese potrebbe rivelare ben tre nuovi modelli, di cui uno a emissioni zero.



Alcune settimane fa abbiamo saputo in via ufficiale che Kawasaki venderà solo moto elettriche dal 2035, per cui è soltanto il tempo che ci separa dall'assistere alla presentazione di un bolide a batteria. Proprio all'EICMA di due anni fa Kawasaki stupì gli astanti con la mostra del suo primo prototipo elettrico, ma da allora non sono state condivise ulteriori informazioni sullo stato dei lavori.



Gli unici dettagli concernono il fatto che il concept si basava sulla Ninja 650 e sfruttava un cambio a quattro marce, quando il marchio ha parlato delle specifiche tecniche l'eccitazione è calata subito a zero: 20 kW di potenza massimale (27 cavalli) e 10 kW di potenza sostenibile nel tempo (13 cavalli).



Ora come ora non siamo in grado di dire se Kawasaki possa già essere in grado di lanciare modelli elettrici da 150 cavalli e oltre, ma se il piano è di elettrificare tutta la gamma entro il 2035 supponiamo che a bollire nel calderone tecnico e creativo del team ci sia ben altro.



A ogni modo la transizione non sarà estremamente rapida, poiché nel corso della giornata di ieri Kawasaki ha reso pubblico l'accordo con Yamaha, Toyota, Mazda e Subaru tramite il quale provare a tenere in vita i motori termici senza mettere da parte la sostenibilità ambientale.



Probabilmente il portfolio di modelli andrà a sostanzialmente a diversificarsi per abbracciare sia l'alimentazione a batteria che quella tradizionale, nella quale i carburanti sintetici puliti e l'idrogeno la faranno da padroni.



Prima di chiudere vogliamo tuttavia riportare una tecnologia molto interessante per i centauri. E' risaputo che ricaricare una batteria rappresenta un processo più lento rispetto al riempire un serbatoio, per cui con l'aiuto di altri brand Kawasaki sta sviluppando batterie sostituibili.