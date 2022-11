Kawasaki porta due moto elettriche a EICMA 2022: c'è anche una moto ibrida

EICMA 2022 ci ha mostrato parecchie novità elettriche e alcune delle più succose sono a marchio Kawasaki: nello stand del colosso giapponese è possibile ammirare la nuova Z BEV, la Ninja BEV e infine una particolare moto ibrida HEV. In galleria trovate le foto dallo stand Kawasaki.

Partiamo dai due modelli Full Electric: Z BEV (il prototipo della prima moto elettrica di Kawasaki in mostra a Colonia) e Ninja BEV offrono un sistema a doppia batteria da 6 kWh totali, 3 kWh per batteria. La Z BEV è sostanzialmente una moto sportiva naked, mentre la Ninja BEV è basata sul telaio della Ninja 250. Entrambi i modelli sono pensati per l'omologazione A1 in Europa, mercato dove arriveranno nel corso del 2023.

Kawasaki non ha purtroppo svelato le caratteristiche tecniche complete delle moto, neppure della HEV, che sostanzialmente è una moto ibrida dalla doppia anima: monta infatti un normale motore a combustione interna più un sistema ibrido a batteria, non sarà commercializzata fino al 2024 però.

Kawasaki dunque ha confermato il suo impegno a rendere la sua gamma anche elettrificata, saranno tre in totale i veicoli a zero emissioni che saranno presentati a breve per il mercato europeo. In generale invece Hiroshi Ito, Presidente di Kawasaki Motors, ha detto a EICMA 2022 che il marchio ha intenzione di lanciare prossimamente 30 nuovi veicoli con motore a combustione in tutto il mondo.