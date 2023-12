Kawasaki, la prima moto a idrogeno al mondo sembra uscita direttamente da un anime

Kawasaki ha realizzato quella che a suo modo di vedere è la “prima moto sportiva a idrogeno al mondo”, ed ha mostrato nel contempo il prototipo della stessa. Si tratta di una due ruote a dir poco futuristica che sembra essere uscita direttamente da un anime o da un manga giapponese.

Kawasaki ha presentato nel 2021 il suo piano Group Vision 2030 con l'obiettivo di rendere il suo parco moto decisamente più ecologico, e in questo progetto rientra appunto anche la prima moto a idrogeno sportiva, che potete apprezzare in tutta la sua maestosità nella foto di copertina.

Si chiama Ninja H2 HySE (Hydrogen Small Mobility & Engine Technology) e dovrebbe essere lanciata alla fine della decade, attorno al 2030. Anche se l'orizzonte temporale sembrerebbe essere lontano, la casa giapponese ha già mostrato un prototipo “in carne e ossa” di come sarà la futura “bike”.

Il prossimo step saranno i test su strada che cominceranno all'inizio dell'anno prossimo, e l'azienda mira ad equipaggiare il motore della Ninja a idrogeno su un buggy che correrà il Rally Dakar in programma appunto il mese prossimo.

Kawasaki, che ha celebrato il 40esimo della Ninja al recente EICMA di Milano, ha svelato anche qualche dettaglio della sua HySE, spiegando che la base di partenza sarà l'H2 SX, una moto leggendaria fra tutti gli intenditori.

La moto può superare agilmente i 320 chilometri all'ora nella versione omologata da strada, mentre in quella da gara può raggiungere addirittura i 400 km/h. La due ruote a idrogeno avrà quindi come base di partenza tale incredibile motore, ed oltre ad una inaudita potenza vanterà anche un'estetica decisamente particolare e lo si capisce chiaramente dal posteriore, dove troviamo quelle che sembrano due borse porta oggetti ma che in realtà sono due vani per le bombole ad idrogeno.

Nonostante questa tecnologia continui ad essere guardata con estremo scetticismo, i giapponesi ci stanno scommettendo ormai da anni, e fra le aziende in prima fila troviamo senza dubbio Toyota, che non convinta dall'insuccesso della Mirai non ha affatto abbandonato l'idrogeno.