Kawasaki mostra in video la sua nuova moto elettrica con cambio manuale

Mentre a EICMA 2019 gli occhi dello stand Kawasaki erano tutti rivolti alle nuove Zs e alla Ninja 1000SX, il produttore giapponese lavorava anche a una moto completamente elettrica, il cosiddetto EV Project.

Il passo era abbastanza "telefonato", del resto la stessa Kawasaki da tempo ha una linea di e-bike con motore elettrico, il salto alle moto era dunque atteso presto o tardi - del resto anche Harley-Davidson ha fatto un percorso simile fino alla Livewire. Ma a che punto siamo con la progettazione? Ebbene proprio Kawasaki ha pubblicato un video in cui mostra agli appassionati a che punto di sviluppo è arrivato il progetto

Probabilmente la sola idea farà rabbrividire molti appassionati del marchio, bisogna però accettare l'arrivo della nuova frontiera elettrica come un passo "dovuto" e naturale, anche se non potremo fare poi troppo rumore con il motore elettrico. Kawasaki però sa quanto sia importante almeno il cambio manuale per mantenere alto il livello di divertimento di guida, motivo per cui ha dotato la sua moto elettrica propio di un cambio "tradizionale" a quattro rapporti, che gestisce i tempi del motore a zero emissioni. Riuscirà il cambio manuale a rendere meno traumatico il passaggio all'elettrico anche sulle due ruote? Ce lo dirà solo il tempo...