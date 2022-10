Kawasaki mostra in Europa la sua prima moto elettrica: il prototipo è a Colonia

Da oltre un anno sappiamo che Kawasaki venderà solo moto elettriche dal 2035 in mercati selezionati, compreso quello europeo, ma i vari modelli in fase di sviluppo sono ancora ben nascosti negli stabilimenti. Eccetto per uno, già avvistato nei primi test e ora svelato in anteprima a Colonia.

La prima moto elettrica Kawasaki è apparsa con il suo prototipo più recente alla fiera motociclistica Intermot di Colonia, in Germania: si tratta del primo modello EV che arriverà sul mercato, già entro fine 2022, e rientra nel grande piano di 10 motociclette elettriche e ibride entro il 2025.

Questo prototipo ha un design praticamente identico alla Z400, con elementi ripresi da Z300 e Ninja 300, e presenta un motore equivalente elettrico di una moto da 125 cc. Le specifiche esatte non sono state comunicate dalla casa giapponese e, con ogni probabilità, non verranno diffuse fino all’annuncio ufficiale verso la conclusione di quest’anno.

Se non altro, il CEO di Kawasaki Motors Europe Masaya Tsuruno ha parlato dei piani dell’azienda confermando la presentazione di tre moto elettriche da lanciare globalmente entro il termine del 2022. Inoltre, ha affermato che Kawasaki sta considerando l’uso di e-fuel o biocombustibili per non abbandonare i motori a combustione interna.

Parlando sempre delle due ruote, ricordiamo che dal 19 ottobre c’è il nuovo Ecobonus per moto e scooter 2022.