Kawasaki celebra il 40° anniversario della Ninja con i colori degli anni '90

Kawasaki presenterà al prossimo EICMA, la fiera delle moto di Milano in programma dal 7 al 12 novembre 2023, la sua Ninja celebrativa per i 40 anni del glorioso modello di due ruote giapponese.

Come potete vedere dalla foto che trovate qui sopra, la Ninja 40th anniversary avrà una livrea a dir poco evocativa e nostalgica, gli splendidi colori di Kawasaki di inizio anni '90, quindi il classico verde Ninja unito al bianco e al blu.

Per rendere omaggio a ben quattro decadi di moto ad altissime prestazioni, l'azienda con sede a Kobe ha annunciato tre diversi modelli celebrativi, leggasi la Ninja ZX-10R, moto che vinse per sei anni di fila il titolo costruttori in Superbike, dal 2015 al 2020, nonché il mondiale piloti con Jonathan Rea.

Quindi la Supersport Ninja ZX-6R da 636 cc e la Ninja ZX-4RR, l'ultima arrivata di questo trio decisamente speciale. Tutti e tre i modelli saranno colorati appunto nella livrea che ha fatto venire gli occhi a cuoricini a moltissimi appassionati in tutto il mondo agli inizi degli anni '90, con tanto di logo presso la carena inferiore, così come all'epoca.

Presente inoltre lo stemma del 40esimo anniversario direttamente sul serbatoio. Fanno bella mostra di se anche i cerchi di colore lime oltre a vari altri dettagli che rimandano a 30 anni fa. "Per celebrare i 40 anni della Ninja – si legge sul sito ufficiale dell'EICMA nel presentare il grande evento - la moto sportiva che ha conquistato il cuore di tanti appassionati in tutto il mondo, Kawasaki annuncia il lancio di tre edizioni speciali a EICMA 2023”.

Kawasaki, per tutti coloro che si recheranno fra una decina di giorni a Milano, sarà presente al Padiglione 11P – Stand N46. La casa motociclista giapponese ha fatto sapere che venderà solo due ruote green dal 2035, e a ottobre dell'anno scorso Kawasaki ha mostro il suo primo prototipo di moto elettrica per l'Europa.

Nel corso della manifestazione dell'anno scorso, EICMA 2022, tantissimi sono stati i modelli presentati fra cui una curiosa Vespa in Lego, costruita con ben 110.000 mattoncini. Chissà cosa ci riserverà l'edizione di quest'anno.