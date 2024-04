Il kartista italiano che sconfisse Schumacher: 'Jos Verstappen? A Max pugni e calci'

Sono dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo quelle di Sauro Cesetti, uno dei più grandi kartisti italiani di sempre (sconfisse Michael Schumacher nel 2001). Parlando con lo youtuber Alberto Naska, ci si è soffermati su Max Verstappen e sull'educazione di papà Jos ed è emerso un aneddoto che testimonia la severità di quest'ultimo.

Non è la prima volta che vi riportiamo la dura educazione di Jos Verstappen nei confronti di Max, metodi decisamente severi che alcuni hanno approvato mentre altri hanno condannato. Non è questa la sede per decidere se Jos abbia sbagliato o meno, ma semplicemente vogliamo raccontare un aneddoto che il buon Sauro Cesetti ha appunto svelato al grande Naska: “Io l'ho visto correre fin dall'inizio Max Verstappen – ha raccontato in uno degli ultimi video dello youtuber e pilota - con papà Jos io ci ho avuto la possibilità di correrci assieme due o tre gare. Come era? Lui era un animale, Jos era una persona forte, uno che in pista era aggressivo, non era uno facile da sorpassare, quando arrivavi dietro a lui, passarlo era una cosa...".

Quindi ha aggiunto, ed è qui la parte che più ha fatto discutere della conversazione: “Max è cresciuto sull'impronta del papà, perchè il papà quando lui sbagliava erano calci e pugni, era molto violento. Pugni al figlio? Ma scherzi, una roba... ti racconto un aneddoto che è bellissimo”. Dichiarazioni che ovviamente non possiamo verificare e che riportiamo così come rilasciate, di conseguenza il condizionale è d'obbligo anche se sono molte le storie circa questa estrema severità di Verstappen senior.

Sauro Cesetti ha poi ricordato una gara in cui Max Verstappen, quello che diventerà il più forti di tutti, non è riuscito a vincere con i kart: “Eravamo a fare il campionato del mondo a Sarno, in Italia e lui correva, con la KZ 125 ma la categoria più piccolina io per la più grande. Lui parte per la finale, sfila la seconda, prova a passare il primo, sbaglia, si giro, poi perde la posizione, per poi recuperare e arrivare secondo a fine gara. Ha tenuto il casco per 4 ore perchè il papà gli ha dato tanti di quei pugni che aveva paura a togliere il casco. Giuro... ma cosa c'è di bello? L'ha cresciuto con la fame, l'ha cresciuto con la voglia di fare, quella che ha oggi".

Alberto Naska aggiunge e chiosa: "Questa educazione però attecchisce su poche persone al mondo io penso che una persona più debole di Max sarebbe diventato un drogato, tossico, scappato di casa...". Metodi educativi decisamente discutibili che però hanno permesso di raggiungere l'obiettivo, quello di forgiare un vero campione: ma avrà agito bene Jos Verstappen?

