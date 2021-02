Karma vuole costruire particolari auto a idrogeno: ecco i dettagli

Karma Automotive si è concentrata quasi interamente sullo sviluppo di auto completamente elettriche e ibride plug-in fin da quanto è nata dalle ceneri di Fisker nell'ormai lontano 2014, e adesso ha in programma di lanciare sul mercato una berlina elettrica denominata GSe-6, ma a quanto pare lo sviluppo è tutt'altro che terminato.

Il brand sta progettando un sistema propulsivo che possa fare affidamento sull'idrogeno prodotto internamente. La tecnologia può sembrare complicata, e di certo approntarla non è come bere un bicchier d'acqua, ma Karma punta su performance in autonomia fuori dal comune per far leva sull'interesse del mercato.

Per far ciò la compagnia ha attuato una sinergia con la danese Blue World Technologies e, in sintesi, l'obiettivo finale è quello di realizzare un sistema costruito intorno alle fuel cell a metanolo riempibili negli stessi tempi di una normale vettura diesel o benzina. Il vantaggio rispetto alle classiche auto elettriche a batteria risulterebbe in tal modo essere palese, e dall'altra parte il metanolo andrebbe ad essere trasformato prima in idrogeno e successivamente in elettricità, la quale ha lo scopo ultimo di muovere le ruote della macchina.

Per il momento non abbiamo informazioni precise circa i processi di trasformazione del metanolo in idrogeno, ma dovete sapere che Karma non è l'unica società a voler commercializzare una simile tecnologia. Giusto per fare qualche esempio, BMW è alle prese con una imminente X5 a idrogeno, Hyperion invece dovrebbe lanciare a breve la sua pazzesca XP-1 alimentata dal primo elemento della tavola periodica e infine Toyota ha già lanciato sul mercato la sua particolare Mirai (ecco l'esemplare di James May).

Allo stato attuale delle cose quella a idrogeno non si è rivelata una tecnologia facilmente commercializzabile, ma i motori BMW a idrogeno di prossima generazione potrebbero cambiare le cose. Per chiudere restando in tema vi consigliamo di dare un'occhiata ad una comparativa fra auto elettrica e auto a idrogeno: quale delle due è più efficiente?