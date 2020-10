Karma lancia la Revero 100% elettrica a 80.000 dollari e sfida Tesla

Non è un brutto periodo per chi valuta l’acquisto di una berlina elettrica premium. I modelli di alta fascia non mancano di certo, dalla sempreverde Tesla Model S (ora arrivata in versione Plaid) alla nuovissima Lucid Air. Ora anche Karma annuncia la sua berlina a zero emissioni luxury.

Si tratta della Karma Revero GSe-6 completamente elettrica, che avrà un costo di partenza di 80.000 dollari (79.900 per la precisione, senza tasse o incentivi) negli USA, circa 68.000 euro. Sotto la vettura batte un cuore Fisker, che il cinese Wanxiang Group ha ripreso dopo anni finanziari molto difficili, trasformandola in Karma Automotive.

Il nuovo produttore ha portato sul mercato la Karma Revero Plug-in Hybrid, ora però è arrivato il momento di competere in modo diretto con Tesla & Co. La vettura arriva sul mercato sempre connessa, con nuovi motori elettrici, internet radio, cerchi da 21” e molto altro. Il prezzo in realtà ha sorpreso non poco la stampa, poiché la Revero Plug-In ha un costo di 130.000 dollari, come può dunque la sua versione elettrica al 100% costare (molto) meno?

Mistero, così come non conosciamo ancora con esattezza la potenza erogata e l’autonomia possibile con una singola carica. Di certo le berline Tesla, la Lucid Air e la Porsche Taycan stanno per avere un nuovo competitor.