Karlmann King è il SUV Italiano più costoso sulla faccia della terra

Lasciate stare la Lamborghini Urus, la Rolls Royce Cullinan (sì pure nella versione Black Bafe), l'imminente Aston Martin DBX o, quando sarà il momento, l'attesa Ferrari Purosange. Lo scettro di SUV più costoso del mondo spetta ad un brand di cui non avete mai sentito parlare. Eppure è 100% made in Italia. Di Torino, a voler essere super precisi.

Quindi, ricapitolando. Vi abbiamo appena detto che stiamo viaggiando sopra agli oltre 200mila euro della Urus, ma anche dei 340mila della Cullinan. E, per forza di cose, anche dei 170mila euro che costerà il SUV di Aston Martin. Il costo del SUV di Ferrari non lo conosciamo, ma ci sentiamo comunque sufficientemente ottimisti da dirvi che non si tratterà neanche lontanamente della cifra gargantuesca richiesta per l'acquisto di un Karlmann King, SUV dal design semplicemente unico e impreziosito da materiali follemente preziosi.

Il Karlmann King costa 990.000 euro, per la cronaca. Anzi, scusateci, 990.000 euro nella sua versione base e più "proletaria". 3.800.000 (tre-milioni-ottocentomila-euro) se invece si opta per il modello più accessoriato.

A raccontare questo veicolo assurdo è Barcroft Cars, un canale youtube specializzato in rarità e auto di ultra-nicchia. Video che è poi stato ripreso anche da alcune testate specializzate.

Dietro a questo mezzo c'è la Vercarmodel Saro, un'azienda di Beinasco che si trova in provincia di Torino. Il look è futuristico, roba che in confronto il cybertruck di Elon Musk (ok, su questa non possiamo metterci la mano sul fuoco) sembrerà banale come una semplice utilitaria. Il look è asimmetrico, con la stessa scelta che troviamo sulla Hyundai Veloster: tre portiere, due lato passeggeri e una sola lato guidatore. Più in generale sembra un carro armato uscito da Warhammer Space Marines. O, più banalmente, la Batmobile Tumbler.

Sotto il cofano troviamo un V10 6.7 della Ford da 420 CV, all'interno invece, a discrezione dell'acquirente, interni in oro o coccodrillo. Questa possibilità sconfinata nella scelta dei materiali ci ricorda un po' la Bugatti Chiron. Sul prezzo siamo (quasi) là.