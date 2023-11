Karim Benzema vende la sua BMW: qualche acquirente interessato?

Ogni anno i giocatori del Real Madrid ricevono auto come parte della sponsorizzazione del club da parte di BMW. L'anno scorso Karim Benzema, quando era ancora con il Real Madrid, ricevette una BMW i4 M50. L'ex madrileno ha ora messo in vendita questa berlina premium.

Benzema, noto appassionato di auto e vincitore del Pallone d'Oro 2022, ha una collezione impressionante, che include diverse Bugatti. Tuttavia, come molti appassionati di auto, Benzema non esita a vendere alcune delle sue vetture.

Questa BMW i4 M50 del 2022 ed è praticamente nuova, con solo 2056 chilometri percorsi. Il calciatore ha messo in vendita questa auto a 82.000 euro, 13.000 euro in meno rispetto al prezzo originale. Con un'autonomia di 512 chilometri e 544 cavalli sotto il cofano, questa berlina sportiva elettrica rappresenta un'affare interessante per chi può permetterselo.

Tuttavia non è specificato se Benzema sarà presente o meno al momento della consegna delle chiavi, un dettaglio che potrebbe rendere l'acquisto ancora più affascinante per un appassionato sia di auto che di calcio.

