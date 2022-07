Kanye West si dedica alle auto: annunciato concept Donda Foam Vehicle

Se da una parte c’è chi svela concept più concreti come Renault con la Scenic Vision dello scorso maggio, dall’altra ci sono individui estranei al mondo automotive che provano a esordire sfruttando la loro fama. L’esempio recente è il rapper Kanye West, il quale ha annunciato la concept car Donda Foam Vehicle.

Come riportato da Newsbreak, tramite la sua compagnia Donda, Kanye West ha svelato una singola immagine che mostra il concept laterale del detto veicolo, realizzato prevalentemente senza finestrini e con ruote enormi davanti e dietro; nell’insieme c’è un richiamo al concept AM Van di AMC degli anni '70. Sui social, Donda ha taggato Steven Smith presentandolo come “Head of Industrial Design” i cui “37 anni di esperienza in articoli sportivi, calzature, elettronica militare e design di abbigliamento” guideranno il concept al successo.

Dall’immagine che trovate allegata alla notizia si intuisce che il Donda Foam Vehicle potrebbe vedere la luce esclusivamente negli Stati Uniti, dove verrà prodotta e venduta. Ora è da capire invece se il Donda Foam Vehicle entrerà effettivamente in fase di produzione, dato che alcune precedenti iniziative extra-musicali di West non hanno avuto molto successo.

Sempre parlando di interessanti concept pronti alla produzione, a quanto pare la Polestar O2 Concept potrebbe diventare realtà dato che lo stesso CEO vorrebbe renderla disponibile sul mercato.