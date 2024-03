Kanye West e Bianca Censori, shopping da Porsche: lei prova una 911 Carrera Turbo

Dopo Cristiano Ronaldo che ha sfoggiato la sua Ferrari Daytona SP3, torniamo a parlare di vip e supercar, un binomio che va sempre di moda. Questa volta il protagonista delle nostre pagine è il discusso artista Kanye West e la moglie Bianca Censori, la coppia più parazzata al mondo.

I due sono stati avvistati di preciso in un noto concessionario di Los Angeles di sole Porsche e a quanto pare sembra che la supercar tedesca fosse un regalo di Ye per la sua dolce metà. L'architetto australiano, come da video circolante sul web, si nota chiaramente mentre prova quella che sembrerebbe essere una Porsche 911 (992) Carrera Turbo, che in estate diverrà ibrida, di colore bianco con tanto di scritta nera sulla fiancata.

Una vettura che costa circa 120mila euro e che ovviamente un artista della ricchezza di Kanye West non ha problemi ad acquistare. Non si sa quale Porsche abbiano comprato i due, visto che ne hanno provate un altro paio e poi sono stati visti nell'ufficio dello store molto probabilmente a finalizzare la vendita.

Ciò che ha colpito è stato il fatto che Bianca Censori, durante le fasi finali della vendita, si sia seduta sulle gambe del marito, ma lo stesso non sembrava poi tanto felice. Un'esperta di linguaggio del corpo, Judi James, parlando con il Sun, ha infatti spiegato che Bianca Censori “all’inizio poteva sembrare anche carina – traduzione riportata da Mowmag.com - ma non c’è stata alcuna risposta da parte di Kanye. Bianca si è seduta stranamente con la schiena dritta, per poi appoggiarsi sul marito, come un gatto che fa le fusa”.

Si mormora inoltre che la Censori, ben nota per i suoi look che lasciano poco spazio all'immaginazione, abbia ricevuto una mezza “bacchettata” da Kim Kardashian, l'ex di Ye, che sembra che l'abbia redarguita per via delle sue mise troppo succinte: in presenza dei figli della coppia dovrebbe quindi vestirsi di più, ed è per questo che pochi giorni fa è stata avvistata con addosso un pelliccione pesante, l'opposto di quanto siamo stati abituati negli ultimi tempi.

