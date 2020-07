La Kandi K27 è l'auto elettrica più economica degli USA: è pronta per l'Europa?

Bisogna prepararsi: i marchi cinesi nel settore delle auto elettriche stanno per portare le loro auto in Europa e negli USA, a prezzi ovviamente da capogiro - ma in senso positivo. Guardiamo alla Kandi K27, citycar che grazie agli incentivi sarà la BEV più economica d'America.

L'auto è ultra compatta e monta una batteria da 17,69 kWh, comunque sufficiente a percorrere 160 km di strada con una singola carica. Il suo prezzo di partenza negli Stati Uniti sarà di 20.499 dollari, il che significa che con il tax credit locale costa 12.999 dollari. In alcuni Stati addirittura il prezzo scende attorno ai 10.000 dollari, abbiamo così a che fare con l'elettrica più abbordabile degli US - Elon Musk è avvisato.

Certo è un'auto di tutt'altro calibro rispetto a quelle Tesla, potrebbero però lasciare una seria impronta sul mercato, soprattutto in Europa, dove comunque dovrebbe sbarcare presto o tardi. Anche la Kandi K23 è interessante, con la sua batteria da 41,4 kWh e un'autonomia di circa 300 km. In questo caso partiamo da 29.999 dollari ma abbiamo interni più curati e appunto un'autonomia più grande. Con il tax credit USA costa circa 20.000 dollari. Ricordiamo che negli USA gli incentivi attuali equivalgono a 7.500 dollari, mentre in Italia a partire dall'1 agosto potremo scontare ben 10.000 euro su una nuova auto elettrica con l'Ecobonus 2020.