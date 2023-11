Kamaz Drom, il camion a guida autonoma che sembra uscito da Robocop

Il produttore russo Kamaz (che ha realizzato la prima auto costruita in Russia dopo le sanzioni) ha recentemente presentato un prototipo di un camion senza conducente soprannominato "Robocop", un veicolo pesante autonomo che sembra uscito da un film di fantascienza post-apocalittico.

Oltre all'aspetto futuristico, questo camion è completamente funzionante e sarà soggetto a test in condizioni reali nelle miniere di carbone. Il prototipo si basa sul modello di autocarro con cassone ribaltabile Kamaz Atlant 49 ereditandone il design con cabina, telaio 8×4 a quattro assi, motore turbodiesel e capacità di carico utile di 49 tonnellate.

Sebbene la parte inferiore della carrozzeria e il letto siano simili al modello standard, il Robocop presenta un design unico della cabina superiore, chiaramente indicando la sua "natura autonoma".

Al posto del conducente vi sono una serie di sensori montati sul tetto, dietro il pannello scuro in stile parabrezza e sulle ali laterali che eseguono una scansione continua dell'ambiente. Inoltre, quando la modalità completamente autonoma non è praticabile, il veicolo può essere anche guidato a distanza da un operatore.

Secondo i media russi, il Robocop è progettato per operare in aree chiuse come le miniere a cielo aperto. Kamaz ha annunciato che il camion senza conducente sarà testato nella città di Kemerovo, in Siberia, conosciuta come la capitale russa dell'estrazione del carbone. Qui il veicolo metterà alla prova tutte le sue capacità e possibilità sul campo.

Recentemente l'azienda ha testato versioni autonome del Kamaz 43118 in condizioni meteorologiche estreme nelle strade innevate e ghiacciate del campo Vostochno-Messoyakhskoye, vicino al Circolo Polare Artico, dimostrando la robustezza del veicolo in condizioni avverse. Kamaz è noto anche per le sue vittorie nel Rally Dakar; anche se, ad oggi, è sopposto a diverse limitazioni per via dell'invasione russa dell'Ucraina (per giunta le auto in Russia sono aumentate di prezzo per via delle sanzioni).