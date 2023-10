Kaiyi Shiyue, nuova mini elettrica cinese low cost da 300 km di autonomia

Dopo il curioso Wuling E10, arriva un'altra micro car elettrica cinese. Il marchio cinese Kaiyi ha annunciato il nome ufficiale del suo mini veicolo elettrico a due porte di nome "Shiyue". Questa nuova vettura è basata sulla piattaforma elettrica pura i-EA di Kaiyi e il lancio ufficiale è previsto per questo mese.

Kaiyi è un marchio conosciuto precedentemente come facente parte del gruppo Cowin. Era un marchio affiliato a Chery fondato nel 2014 e produceva una serie di berline e crossover basati sulle piattaforme precedenti di Chery. Cowin aveva una maggiore popolarità nelle città cinesi di terzo e quarto livello, ma ciò non si traduceva in grandi profitti. Di conseguenza Kaiyi è stata parzialmente venduta a due altre società, Sichuan Yibin Push Group e Yibin Automobile Industry Development Investment, che detengono rispettivamente l'1,33% e il 50,85% delle azioni.

Secondo i dati forniti dal Ministero cinese dell'Industria e dell'Information Technology (MIIT), le dimensioni di Kaiyi Shiyue sono di 3360/1700/1605 mm, con un passo di 2160 mm. L'auto presenta una tipica forma quadrata sull'onda delle mini auto elettriche. Inoltre, dispone di un design del tetto sospeso e maniglie delle porte nascoste.

L'interno di Kaiyi Shiyue è configurato di serie con quattro posti in un layout 2+2. Gli interni presentano una combinazione di colori rosa e blu e un design semplice con un quadro strumenti sospeso, uno schermo centrale da 10,25 pollici, un volante a fondo piatto a due razze e prese d'aria condizionata nascoste. L'auto supporta anche l'accesso e l'avvio senza chiave. Chissà se questa piccola vettura farà concorrenza alla Panda Knight, una soluzione ancora più piccola, ma molto economica.

Per quanto riguarda la propulsione, ci sono due configurazioni di motore elettrico disponibili, con una potenza massima di 35 kW o 40 kW, e una velocità massima di 100 km/h. Kaiyi Shiyue offre due opzioni di batteria al litio ferro fosfato, che garantiscono un'autonomia compresa tra 155 km, 210 km e 301 km.