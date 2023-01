Kaban non è più capo del design VW: il CEO del brand non apprezzava i suoi concept

Volkswagen ha annunciato il cambio di alcune gerarchie all’interno del settore dedicato al design, con Jozef Kaban, attuale capo del design, che dovrà lasciare il posto a Andreas Mindt, ad oggi direttore di Bentley Design, a partire dal 1 febbraio 2023. Una scelta inaspettata ma necessaria per il CEO di Volkswagen.

Come si apprende da una notizia di Automobilwoche, voci di corridoio vicine alla casa di Wolfsburg sostengono che i motivi di questo cambio risiedano nel fatto che al CEO di Volkswagen, Thomas Schaefer, non andassero a genio i design di Jozef Kaban, che dunque lascerà il suo posto per diventare Creative Art Director.

Tra i concept che hanno impressionato di meno il CEO, ci sarebbe in particolare la Volkswagen ID. Life svelata nel 2021, ovvero la tanto chiacchierata auto elettrica a basso costo che secondo Schaefer non sarebbe stata abbastanza moderna, ma anche le prossime tre berline del marchio, che avrebbero subito dei ritardi proprio per colpa del design da rivedere in toto.

Bisogna però ricordare che Kaban ha lavorato anche sul van elettrico VW ID. Buzz che ha avuto un successo enorme, andando sold-out con diversi mesi di anticipo rispetto alle prime consegne, per non parlare del suo contributo nell’estetica della Bugatti Veyron.

Invece per Andreas Mindt sarà una sorta di ritorno a casa, dato che il designer ha iniziato la sua carriera proprio in Volkswagen nel 1996, e successivamente ha lavorato sul design di alcune delle VW più apprezzate degli ultimi tempi, come la Tiguan di prima generazione e la Golf 7.