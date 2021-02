Justin Bieber si è regalato una futuristica Rolls-Royce personalizzata

In un raffinato evento svoltasi a Londra nel 2016 Rolls-Royce presentò un concept destinato a sbalordire: la 103 EX. Secondo i designer era un assaggio di cosa sarà la Rolls nel 2040. Tra le tante persone rimaste colpite dalla stravagante vettura c'è anche Justin Bieber: l'icona pop la vuole a tutti i costi.

Ryan Friedlinghaus, fondatore di West Coast Customs, fa da intermediario e si mette in contatto con l'azienda inglese: niente da fare, la 103EX è una concept car non destinata alla vendita. L'unica soluzione rimasta è costruire un'auto simile, Justin Bieber accetta volentieri la proposta e West Coast Customs ottiene così una pregiata commissione che necessiterà di ben tre anni di lavoro.

La base di partenza è una Rolls-Royce Wraith, la lussuosa gran turismo è solita far girare la testa anche in versione standard. Una volta smantellati i pannelli della carrozzeria l'auto viene scannerizzata in 3D affinché i ragazzi di WCC possano produrre e applicare con precisione millimetrica le nuove forme. Padre della Wraith personalizzata è Musa Tjahjono, lead graphic designer dell'azienda americana. Centinaia e centinaia di ore dopo l'auto inizia ad assumere una forma e vengono anche scelti i colori: argento lucido e grigio opaco. Gli interni non subiscono grosse trasformazioni ma nuove trapunte li amalgamano alle scelte cromatiche della carrozzeria. Quando si mette pesantemente mano su una vettura moderna e tecnologica vi è un'ulteriore step da affrontare, WCC ha dovuto ricalibrare tutti i dispositivi elettronici ed informatici della Rolls. Il lavoro di calibrazione è stato necessario anche per lo spaventoso impianto prodotto da JL Audio, degno di una pop star.

West Coast Customs ha dato vita ad un esemplare unico complesso da realizzare. La Uriel, così è stata ribattezzata, ha svariati elementi pregevoli e, con le sue ruote perfettamente carenate, sembra che si muova levitando. Un po' meno riuscito, a nostro avviso, l'anteriore, ricco di codici stilistici dissonanti tra loro.

L'importante è che piaccia a Bieber e dal video possiamo scommetterci! Il cantante canadese è stregato, incredulo e visibilmente commosso davanti alla Uriel. Un'auto su misura è ciò che il cliente Rolls vuole; la casa inglese è dotata anche di un reparto interno per accontentare ogni capriccio, ad esempio c'è chi ha voluto l'affresco di un rapace sul cielo della propria Wraith.