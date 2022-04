Justin Bieber lancia la sua speciale Vespa: pre-booking il 20 aprile

La mitica Vespa Piaggio ha avuto nella sua storia centinaia di edizioni speciali (guardate la Vespa Elettrica RED), l'ultima in ordine cronologico riguarda quella realizzata in collaborazione con una star internazionale del pop: Justin Bieber.

Piaggio ha svelato JUSTIN BIEBER X VESPA, un nuovo modello Vespa esclusivo pensato e disegnato personalmente dalla popstar. Bieber ha una passione smodata per la Vespa, ha infatti raccontato: "La prima volta che ho guidato una Vespa è stato da qualche parte in Europa, probabilmente a Londra o a Parigi. Ricordo di aver visto una Vespa e di aver pensato: voglio guidarne una! Un’esperienza unica. Il vento che mi attraversava i capelli, l’incredibile sensazione di libertà… è stato divertente”.

Questo particolare modello si basa sulla monocromia: è disponibile in colore bianco, elemento che accomuna tutti gli elementi della nuova Vespa Sprint. Ritroviamo questa filosofia "tono su tono" anche sul logo del brand e le fiamme disegnate sulla scocca del mezzo.

JUSTIN BIEBER X VESPA si può avere nelle motorizzazioni 50, 125 e 150 cc, tutte cilindrate che hanno fatto la storia di Vespa, con un moderno display multifunzione TFT Full Color, la fanaleria Full-LED e cerchi ruota da 12". Per averne una vi basterà segnarvi il 20 aprile in calendario: in questa data partiranno i pre-booking dei primi, attesissimi esemplari.



A proposito di serie speciali, guardate questa Vespa 75th che festeggia i 75 anni del modello.