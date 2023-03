Justin Bieber aggiunge alla propria collezione la più folle Porsche mai realizzata

Justin Bieber ha deciso di allargare il suo parco auto già da mille e una notte, con una vettura incredibile. Si tratta nel dettaglio della Porsche più folle mai realizzata, leggasi la 968 L'Art, una vettura che forse in pochi conoscono.

La superstar americana non è di certo nuova a vetture bizzarre. Ha infatti in garage una curiosa Rolls-Royce Wraith che sembra venuta dal futuro, ma anche una Ferrari 458 riverniciata con un blu perlato, che venne poi abbandonata e che è costata il ban di Maranello allo stesso artista.

L'ultimo bolide aggiunto è una Porsche 968 L'art, un modello unico che, come facilmente intuibile dal nome, rappresenta una vera e propria opera d'arte. A rivelare la vettura è stato lo stesso Justin Bieber dopo aver pubblicato sulla sua pagina Instagram una serie di foto direttamente da quello che sembra un evento Moncler alla London Fashion Week, scatti che trovate più sotto.

Fra le tante immagini, appunto anche quello del bolide tedesco, una vettura nata dalla collaborazione fra la casa di Stoccarda e il marchio di moda francese L'Art de L'Automobile. Un esemplare assolutamente unico e realizzato con una particolare vernice di colore verde, con tanto di copriruota abbinati. All'interno troviamo dei sedili Recaro e anche un cronometro firmato Tag Heuer, marchio di orologi svizzeri di altissima qualità.

Non è ben chiaro quanto Justin Bieber abbia dovuto sborsare per portarsi a casa questa 968, ma in ogni caso si parla di una cifra considerevole tenendo conto dell'esclusività della stessa. Come detto sopra, fra le tante vetture in garage Justin Bieber vanta anche una futuristica Rolls Royce che è stata personalizzata da West Coast Customs di modo che assomigliasse alla mitica concept 103EX della stessa gloriosa casa automobilistca.

Non solo supercar però, visto che la scorsa primavera Justin Bieber aveva lanciato anche la sua Vespa speciale, completamente colorata di bianco, con cerchi in lega abbinati.