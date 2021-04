Juiced Scorpion X, il motorino elettrico che ricorda il Piaggio Ciao

Il gusto per il revival non avrà mai fine, perché quando qualcosa resta nel passato per troppo tempo, prima o poi farà il suo ritorno nel presente con un fascino ancor più grande. Durante queste operazioni di “ripescaggio” capita spesso che il prodotto venga ripensato e modernizzato, come il Juiced Scorpion X, un Ciao moderno ed elettrico.

Le rivisitazioni in chiave moderna delle icone del passato sono sempre più frequenti, e il Juiced Scorpion X non è da meno. Non avrà un impatto mediatico come la rinascita della Lancia 037, ma nessuno di noi ha dimenticato il Piaggio Ciao, il motorino che ha segnato un’era della storia italiana e non. Da lontano potremmo confondere benissimo il Juiced con il Ciao originale, ma la sostanza e le caratteristiche del progetto sono ben diverse. Difficile anche parlare di motorino, essendo molto vicino al concetto di e-bike.

A distanza di appena un anno dal debutto sul mercato, Juiced propone nuovi accorgimenti per lo Scorpion X, atti ad aumentarne le prestazioni e l’autonomia mantenendo un prezzo di circa 2000 euro, anche in Italia. Il CEO dell'azienda, Tora Harris, ha spiegato che il nuovo modello doveva avere una maggiore potenza, una velocità più elevata e un’autonomia migliorata. Per questo hanno iniziato lo sviluppo di un nuovo motore da 750 W creato in collaborazione con Bafang e denominato RetroBlade.

Il propulsore permette di raggiungere una velocità di 45 km/h, il massimo consentito per le e-bike Classe 3 negli USA, ma può essere limitata anche a 32 km/h per rientrare nelle restrizioni delle e-bike Classe 2. Le velocità dichiarate erano spesso difficili da raggiungere con il vecchio modello, mentre il nuovo motore è in grado di spingere il mezzo con più facilità.

L’autonomia massima dichiarata è di 88 km, superiore all’anno scorso grazie all’utilizzo di una batteria più capiente del 15%, incrementata a 52V e 15Ah, per un totale di 780 Wh. Le dotazioni di sicurezza sono di prima scelta, con un clacson incredibilmente potente, un key-switch di sicurezza e un robusto portapacchi posteriore.

Invariato il design del telaio e la ciclistica, che si affida nuovamente a una coppia di ammortizzatori per il posteriore, una forcella doppia piastra all’anteriore regolabile, freni a disco con pinza a doppio pistoncino e un fanale anteriore full LED che sembra preso da moto di categoria ben superiore. Per i più alti è presente anche un’opzione che permette il montaggio di una sella rialzata.

Juiced Scorpion X unisce i mondi del motorino elettrico e dell’e-bike, ma se preferite qualcosa di più pratico e più leggero, Decathlon potrebbe avere un’offerta apposta per voi.