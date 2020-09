Juiced Scorpion, lo scooter elettrico che ricorda il vecchio Ciao della Piaggio

È stato disegnato e progettato in California ma assomiglia tantissimo a un Garelli anni '70/'80 (Garelli che oggi ha il Ciclone E4 elettrico) o a un Ciao: ecco a voi il nuovo Juiced Scorpion, lo scooter elettrico vintage all'estremo.

In realtà, più che essere uno scooter vero e proprio, si potrebbe definire una sorta di ibrido, metà e-bike, metà scooter, non a caso ha anche i pedali (anche il Ciao della Piaggio aveva i pedali, ricordate? Ecco...). A livello di design lo scooter si caratterizza per via di un ottimo faro frontale circolare, preso in prestito dalle più grandi Café Racer, un telaio tubolare su cui è alloggiata la batteria fornita da LG, una sella allungata e un piccolo portapacchi sul retro. Sul manubrio inoltre figura un display LCD tramite cui controllare le proprietà di marcia.

Juiced Scorpion esiste in due varianti, la prima ha un motore da 750W e una batteria da 672 Wh, un cambio Freewheel a 7 velocità e un sistema di pedalata assistita chiamato Cadence Pedal Assist con 75 km di autonomia. La seconda prende il nome di Hyper e ha un motore da 1.000W, una batteria da 998,4 Wh, un cambio Shimano a 8 velocità e la tecnologia Cadence & Torque Pedal Assist con 120 km di autonomia. La velocità massima però non cambia per entrambi i modelli: 45 km/h, ci troviamo dunque di fronte a un emulo dei 50cc.

Per i freni Juiced ha adottato un impianto idraulico con dischi da 180 mm, all'anteriore inoltre abbiamo una forcella telescopica con blocco idraulico, mentre al posteriore gli ammortizzatori si trovano sul mozzo posteriore. Ma passiamo ai prezzi, il dettagli che forse più vi interessa: in Italia Juiced Scorpion Hyper si può trovare a poco più di 2.000 euro, inoltre ricordiamo che è attivo fino al 31 dicembre l'Ecobonus per moto e scooter elettrici. Della versione base non abbiamo certezza ma dovrebbe costare attorno ai 1.600 euro, anche se non è stata ancora avvistata nel nostro Paese.