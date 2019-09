Juiced Scorpion, la e-bike che somiglia a un motorino Garelli

L'avvento degli scooter elettrici sta risvegliando tutta la nostalgia sopita nei designer odierni: oggi vi presentiamo il Juiced Scorpion, un veicolo leggero che sembra il perfetto ibrido fra un motorino Garelli e un Ciao della Piaggio.

Sulla carta si tratta in realtà di una e-bike, se guardate bene infatti noterete i pedali, il suo aspetto generale e le ruote però dicono tutt'altro. All'interno del tubo principale se ne sta una batteria da 672 Wh o 1kWh nella variante più potente, per un prezzo di partenza di 1.299 dollari più 99 di spedizione (il che si tradurrebbe in 1.180 euro e 89,90 di spedizione). Anche i motori arrivano in due potenze, da 750 o 1.100 W, con autonomie che si attestano attorno ai 65 km per la variante con batteria piccola, 95 km per quella hi-end.

Cosa manca? La velocità massima: il motore di classe 2 permette di raggiungere i 32 km/h, mentre il propulsore di classe 3 i 45 km/h con pedalata assistita, pari praticamente a un normale cinquantino. Attualmente questo Scorpion può essere ordinato su IndieGoGo e sfortunatamente non sarà spedito fino alla primavera 2020, la compagnia però può esultare per aver raccolto il 2.051% dell'obiettivo prefissato, ovvero sono stati collezionati 980.853 euro a fronte dei 45.374 inizialmente richiesti, quando si dice un successo schiacciante. Comprereste un veicolo a due ruote di questo tipo?