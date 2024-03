Jos Verstappen incontra Toto Wolff: clamoroso sbarco di Max in Mercedes?

Il posto vacante in Mercedes per la stagione 2025 è ancora un punto interrogativo. Durante il Gran Premio del Bahreim sono stati avvistati Toto Wolff in una conversazione privata con Jos Verstappen. Presente anche Raymond Vermeulen, il manager di Max Verstappen. Il tutto immortalato da una foto condivisa su Reddit.

Da quando Lewis Hamilton ha annunciato la sua partenza dalla Mercedes, sono state sollevate numerose ipotesi sul suo possibile successore. Tra i vari nomi circolati, figurano quelli di Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Un tentativo però di portare Max Verstappen alla corte Mercedes è possibile che Toto Wolff lo stia facendo (o meglio, che lo abbia già fatto).

In realtà, questa indiscrezione circola in rete da qualche giorno. Nonostante il dominio in pista e l'attuale disordine nell'ambiente della Red Bull per via della questione Christian Horner, ma che pare stia rientrando rapidamente, si è pensato potesse spingere Verstappen a considerare un cambiamento di squadra. Riguardo a questa eventualità, Wolff ha mantenuto un atteggiamento ambiguo, dichiarando inizialmente che l'incontro con il Verstappen Senior fosse semplicemente un'occasione per congratularsi con lui. Tuttavia, in merito alle possibilità di assumere Verstappen, ha successivamente commentato: "Tutto è aperto".

Altre fonti suggeriscono che Adrian Newey stia prendendo le distanze da Horner e che non si consideri più parte integrante del team multinazionale Red Bull. Dopo aver ottenuto tutti i traguardi desiderati, sembra che Newey desideri dedicarsi esclusivamente alla progettazione delle vetture in un ambiente più tranquillo. Tempo infatti, Newey aveva dichiarato che Ferrai è da sempre un suo pallino nella mente.

Anche l'esperto di Formula 1 Ralf Schumacher ha espresso le sue opinioni in merito. L'instabilità presente nella Red Bull sembra stia stuzzicando il pilota olandese a sondare nuove opportunità. Schumacher ha sottolineato la fragilità della struttura dell'attuale team RedBull, suggerendo che la partenza di figure chiave potrebbe portare al collasso dell'intero progetto.

In passato, la Mercedes aveva avuto infatti la possibilità di ingaggiare un giovane Verstappen, ma con Nico Rosberg e Lewis Hamilton legati a lungo termine, la Red Bull riuscì ad arrivare per prima sull'olandese. Wolff ha spiegato che, dopo un contratto di un anno con la Toro Rosso e la possibilità di passare alla Red Bull, Verstappen è cresciuto rapidamente nel mondo della Formula 1, diventando campione del mondo nel 2021 e mantenendo il titolo nelle successive stagioni.

Un'ultima strada, per Mercedes, potrebbe essere quella che porta a Andrea Kimi Antonelli, il quale è parte dell'accademia piloti della stessa scuderia. Si tratta di un piccolo talento che ancora deve sbocciare e che Mercedes sta tenendo d'occhio da molto tempo.