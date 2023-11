Jorge Lorenzo: 'Valentino Rossi? Eravamo nemici, ora siamo come marito e moglie'

Ospite allo show del canale Youtube di Maria Arreghini, Jorge Lorenzo ha rilasciato un'intervista nella quale parlato della sua carriera: dalle origini fino al suo ritiro. Lo straordinario percorso del pilota spagnolo è indubbiamente legato anche al suo rapporto con Valentino Rossi.

Precedentemente Valentino Rossi aveva rilasciato parole al miele nei confronti di Lorenzo definendo il loro rapporto come "una coppia di amanti molto focosa", nonchè l'avversario con il quale si è divertito di più in carriera. Lorenzo ha risposto che, malgrado qualche dissapore, soprattutto ai tempi della Yamaha, il rapporto con il campione italiano, oggi, è di assoluto rispetto e stima.

"Penso che all'inizio io e lui non ci piacevamo. In quel momento (il periodo in Yamaha) Valentino era al vertice della sua carriera, non voleva un pilota giovane a suo fianco, e quindi fece tutto il possibile per non farmi imparare niente creando un muro tra me e lui. Quindi anche quando eravamo entrambi in Ducati più lontani eravamo e meglio era.

La loro relazione sarebbe cambiata dopo il ritiro di entrambi "non abbiamo più niente da proteggere quindi possiamo avere una relazione tranquilla". "Ogni inverno mi invita alla gara dei campioni che organizza nel suo ranch".

Altri rivali menzionati dallo spagnolo sono stati Casey Stoner e Daniel Pedrosa che a sorpresa tornerà in Moto GP. Jorge Lorenzo ha anche espresso forte stima per Jorge Martin, tuttavia il suo preferito resta Marc Marquez che, seppur proveniente da un periodo travagliato, secondo Lorenzo resta il più forte, e ha avvisato che gli altri piloti dovranno prepararsi al suo approdo in Ducati per la prossima stagione, il debutto assoluto in Ducati di Marquez sarà aperto al pubblico.