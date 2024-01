Jorge Lorenzo torna sul 2015: 'Yamaha mi deluse, puntarono più su Valentino Rossi'

Il fatidico anno 2015 non è ancora stato superato da Valentino Rossi, come ammesso dallo stesso Dottore di recente, e di quella vicenda è tornato a parlare Jorge Lorenzo, 5 volte campione del mondo ed ex pilota, fra le altre, di Yamaha.

Quando il numero 46 battagliava in pista senza esclusione di colpi con Marc Marquez, fresco di firma con Ducati Gresini, Jorge Lorenzo stava a guardare dalle retrovie, o meglio, spingeva per il proprio connazionale.

Ha fatto male o ha fatto bene, nessuno può dirlo, fatto sta che in occasione del recent podcast “Tengo un plan”, Lorenzo ha motivato in qualche modo il suo schieramento: “La Yamaha non si è comportata molto bene con me nel 2015”, per poi aggiungere: “Ha spinto di più per Valentino Rossi e a Valencia si è notato molto. Tra virgolette mi disprezzavano”.

Lorenzo è quindi rimasto un po' deluso dal comportamento tenuto, a suo modo di vedere, dal suo team. L'anno successivo arrivò così l'addio al marchio del diapason: “Ho avuto quasi sempre Valentino Rossi come compagno di squadra e ho vinto tre titoli – ha spiegato - dopo tanti anni nella stessa squadra con la stessa moto mi mancavano le motivazioni, avevo bisogno di nuovi stimoli”.

Jorge Lorenzo è quindi sbarcato in Ducati, ma non l'ha fatto per soldi: “In verità – ha precisato – in Ducati ho guadagnato solo il 15% in più di quello che guadagnavo in Yamaha. Non è stato quell’ingaggio a cambiarmi la vita”.

E ancora: “È stato come quando Hamilton lasciò la McLaren per andare alla Mercedes , una squadra che non aveva vinto nulla, ma che sapeva sarebbe stata la migliore macchina della F1. Ho avuto la stessa intuizione". Un commento anche su Gigi Dall'Igna: "È molto testardo e realizza tutto ciò che si propone”.

Infine, lo spagnolo ha parlato del rapporto con il padre, che gli ha dato un'educazione molto rigida: “ho avuto quella disciplina e quel perfezionismo fin da quando ero piccolo. Mio padre era molto duro in tutto, non solo in moto. Era come il mio nemico. E nell’adolescenza, che è la fase più ribelle, era insostenibile. E lì ho deciso di diventare indipendente, a 17 anni”.

Lorenzo svela di non aver parlato per diversi anni con il papà a seguito di un litigio fra il genitore e il suo primo manager. Quell'astio però è stato da stimolo dal Mugello 2006: “Mio padre giovedì dichiarò 'Se mio figlio vince domenica è come dare una dose a un drogato'. È arrivata la gara di domenica e ho vinto. E da lì ho iniziato a risalire e ho vinto il mio primo Campionato del Mondo”.