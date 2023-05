Jorge Lorenzo 'Spero di non schiantarmi subito con la Porsche', e invece si è schiantato

Jorge Lorenzo è stato il protagonista di una gara thriller durante la recente Porsche Carrera Cup che si è svolta lo scorso weekend nella magica cornice di Montecarlo. Dopo che Lorenzo ha ritirato la Lamborghini Urus S, l'ex campione delle Moto Gp è tornato a dedicarsi alla sua più recente passione, quella delle gare sulle quattro ruote.

Come detto in apertura, però, correre sulle Porsche fra i cordoli e le barriere del Principato di Monaco non è stato così facile, visto che Lorenzo, nonostante la grande esperienza nel mondo del motorsport, è andato a sbattere dopo pochi metri dal via.

Per ironizzare lo stesso spagnolo ha deciso di pubblicare un video in cui ha mostrato di fatto il “prima e il dopo”. Nelle ore precedenti la competizione, infatti, Lorenzo aveva esternato la sua speranza di non andare sbattere subito: “spero di non tirarla a muro al primo giro” e invece è successo l'esatto opposto, come raccontato attraverso un reel.

“E' andata male, davvero, perché ho fatto un solo giro. Qualcuno davanti a me ha fatto un testacoda e sono rimasto bloccato per 20 secondi. Quando sono uscito, la macchina non andava e quando sono entrato nella curva veloce non riuscivo a girare e mi sono toccato con un avversario (qui il video). Questa prima esperienza a Montecarlo, però, resta fantastica. E’ la verità: è un sogno, un'occasione unica per condividere il circuito con la Formula 1 e anche, dopo la mia gara, per vedere con calma questo grande spettacolo. I prossimi circuiti saranno più facili per me e avrò modo di rifarmi. Questa volta farò tutto il campionato: sette gare. Solo a Silverstone non potrò esserci perché la gara coincide con una tappa del Campionato Italiano, ìn cui gareggio sempre al volante di una Porsche”.

Ovviamente non tutto è perduto, visto che il cinque volte campione del mondo delle moto ha avuto solo un primo approccio alla Porsche Carrera Cup, competizione che lo stesso continuerà a vivere in vista dei prossimi appuntamenti, con l'obiettivo di sbarcare magari un giorno in Formula 1 come il suo connazionale Fernando Alonso, che tanto sta facendo bene quest'anno a bordo dell'Aston Martin.

In ogni caso Lorenzo dovrà stare assolutamente attento a quanto accadrà in gara evitando di incorrere in un incidente come quello avvenuto a Portimao dove una 911 GT3 è volata sulle tribune. Qui sotto il video dell'incidente in Porsche Cup di Lorenzo.