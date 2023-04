Jorge Lorenzo ritira la sua nuova Lamborghini Urus S a Sant'Agata Bolognese

A fine 2022 Lamborghini ha presentato al mondo il suo nuovo SUV Urus S, un bestione da 666 CV che ha attirato l'attenzione di un campione come Jorge Lorenzo - che ne ha subito ordinato una.

Il campione delle due ruote, vincitore in carriera di 47 gare di MotoGP e quinto pilota di maggior successo di tutti i tempi, ha preso parte all'esperienza La Prima riservata ai clienti Lamborghini in occasione del ritiro della sua nuova, fiammante Urus S.

Il cinque volte campione del mondo è un grande appassionato del marchio di Sant'Agata Bolognese e nella settimana appena trascorsa ha visitato la casa madre per una Full Immersion all'interno dello stabilimento. Per l'occasione ha anche ritirato la sua nuova Urus S, ecco cosa ha raccontato a riguardo: "Lamborghini è uno dei marchi più iconici del settore automobilistico, in particolare di quello italiano. Rappresenta l'auto sportiva più estrema che si possa immaginare. Personalmente desideravo un’auto supersportiva ma che fosse al contempo discreta e credo che la Urus abbia tutto ciò che stavo cercando. Il suo motore è estremamente potente e le prestazioni sono incredibili. Ma la Urus offre anche comfort e sicurezza. Tutto in uno, no? È davvero un’auto multifunzionale".

Il programma Ad Personam di Lamborghini permette personalizzazioni al di fuori del comune, Lorenzo ha però scelto un sobrio Nero Helene per la sua Urus S, mentre gli interni sono caratterizzati da un Nero Ade e da cuciture in Giallo Taurus sul volante e sulle cinture di sicurezza. "Amo la tecnologia ed è incredibile vedere quanto le cose siano cambiate qui dalla mia ultima visita" ha aggiunto Lorenzo, "Mi piace guidare l'auto più recente perché è quella che esprime al meglio le novità in fatto di tecnologia. Ma sono anche un grande appassionato di auto d'epoca. La Miura non è mai passata di moda, ma amo anche la Murciélago e la Diablo. La verità è che ogni Lamborghini ha qualcosa di speciale".