Jorge Lorenzo: 'Guidare un'auto da corsa? Tutti possono farlo. Moto più pericolose'

Jorge Lorenzo si è reinventato pilota di auto da corsa dopo il ritiro dalla MotoGp. Il maiorchino gareggia in Porsche Supercup con il team Huber Racing, e dopo un inizio di stagione non proprio esaltante, con due incidenti su due fra cui quello a Montecarlo, si è piazzato al 15esimo posto al Red Bull Ring, in Austria.

La prossima settimana ci sarà la gara di Silverstone, visto che il torneo Porsche segue le date del campionato di Formula 1 2023, dopo di che resteranno sei appuntamenti prima della fine della stagione.

In vista del weekend inglese, Jorge Lorenzo ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Marca in cui ha raccontato le differenze fra il correre in auto e sulle due ruote: “È simile nel senso che è gas e freno, devi girare, accelerare e frenare, fare curve e normalmente, corri sugli stessi circuiti. È benzina, è motore, è telaio, sospensioni, elettronica, aerodinamica, devi toccare pulsanti, adesso in MotoGP devi anche toccare tanti pulsanti. È molto simile in questo. E poi c’è il cronometro e devi lottare con 20-30 piloti. Guidi su pneumatici Michelin e sono gare”.

E ancora: “Con le auto sei molto più statico ed è il contrario di una MotoGP, in cui il corpo gioca un ruolo importante. In frenata, in accelerazione, in tutte le curve, il peso del pilota è molto importante, è vitale, cambia completamente il comportamento della moto. Al contrario con la macchina, chiunque può guidarne una”.

La più grande differenza secondo Jorge Lorenzo sta comunque nella sicurezza: “Poi in auto ti senti molto più sicuro. È comunque uno sport rischioso, qualcosa può succedere e le disgrazie sono accadute, ma sono minori ed è molto più difficile rompersi le ossa e farsi male. Per me la macchina è più divertente, io in MotoGP non ero lì per divertirmi, ma per vincere. A volte anche in MotoGP mi sono divertito, ma sempre soffrendo, cercando sempre di arrivare al limite. La moto ti dà un po' più di adrenalina. Sai che ti pieghi, si alza, si impenna… Dopo aver passato 30 anni della mia vita in moto, mi diverto di più con la macchina e mi sento più sicuro. Non ho quella sensazione di andare in gara e dire: 'Oggi potrebbe succedermi qualcosa di brutto’. Con la macchina non ho quella sensazione".