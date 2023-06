Jorge Lorenzo, altro flop con la Porsche: dopo Monaco l'incidente a Vallelunga. Il video

Jorge Lorenzo continua la sua esperienza negativa alla guida della Porsche. A Vallelunga il campione del mondo spagnolo si è schiantato a pochi metri dal semaforo verde, terminando così dopo una manciata di secondi la propria gara.

Jorge Lorenzo era stato protagonista di un incidente a Monaco due settimane fa, e si è purtroppo ripetuto lo scorso weekend, in occasione della gara prevista sul circuito romano. Appena scattato il via la vettura di Leo Cagliani dell'Ombra Racing Team è rimasta ferma sulla griglia di partenza, e Jorge Lorenzo non è riuscito ad evitarla, coinvolgendo anche Eric Brigliadori.

Continuano quindi le difficoltà per il pilota spagnolo tenendo conto che nei suoi confronti le aspettative erano alte sia per il suo glorioso passato nelle due ruote quanto per il fatto che quest'anno fosse salito di livello passando dalla Porsche Carrera Cup Italia alla Porsche Supercup, campionato che spesso e volentieri “apre” i gran premi di Formula 1 in vari circuiti europei.

E così che dopo Montecarlo la sfortuna ha perseguitato nuovamente il pilota iberico che sta cercando di fare più esperienza possibile al volante della sua Porsche 911 GT3 da 510 CV.

Approfittando di un weekend libero ha quindi deciso di partecipare al secondo round del campionato italiano Porsche che lo scorso fine settimana era di scena appunto presso lo storico autodromo di Vallelunga.

Jorge Lorenzo sperava di chiudere almeno nei primi cinque posti le qualifiche di sabato scorso, ma il tempo registrato in pista non gli è stato sufficiente, terminando così in undicesima posizione, a nove decimi da Matteo Malucelli, autore della pole position.

Partendo dalle retrovie si è così trovato invischiato nel traffico fino all'incidente che l'ha messo ko dalle prime battute. L'esperienza romana è stata la seconda nel giro di poche settimane per l'ex centauro in Italia: poche settimane fa Jorge Lorenzo si era recato a Sant'Agata Bolognese per ritirare la sua Urus nuova di zecca.