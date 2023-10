Jorge Lorenzo lo aveva detto: 'Marquez andrà in Ducati' e ora gode: 'Vincerà il titolo'

E' stato ufficializzato soltanto poche ore fa l'addio di Marc Marquez al team Honda HRC. Dopo 11 anni il classe '93 e la moto giapponese si sono separati, e per il sei volte campione del mondo si spalancano ora le porte del team Ducati Gresini.

Un addio chiacchieratissimo nelle ultime settimane e un prossimo sbarco in Ducati che era stato anticipato da settimane da Jorge Lorenzo, come ricorda anche Mowmag.com.

Ed ora, con l'arrivo a Faenza del numero 93, Lorenzo si dice convinto che lo stesso potrà lottare per il titolo: “Non escludo la possibilità che Marc vinca il Campionato del Mondo MotoGP – ha detto nelle scorse ore a DAZN Spagna - ovviamente se la Ducati gli regalerà una moto competitiva, come quelle che hanno Bagnaia e Bastianini. Non lo escludo perché abbiamo visto cosa può fare Alex Marquez, è un ottimo pilota, campione del mondo in Moto3 e Moto2. Forse non ha l'aggressività o il talento naturale di suo fratello”.

E ancora: “Marc può correre un decimo e un secondo più veloce di lui e penso che tutto ciò sarà visibile quando saranno entrambi sulla Ducati”. Jorge Lorenzo ha poi spiegato: “Vedremo se riuscirà ad adattarsi velocemente o se gli costerà qualcosa in più. Ma se si adattasse velocemente e avesse una moto simile a quella di Bastianini e Bagnaia, non escluderei la possibilità che vinca il Mondiale alla sua prima stagione. Abbiamo visto casi simili in passato”.

Jorge Lorenzo conclude con un attestato di stima nei confronti del numero 93: “Secondo me Marc è ancora il migliore, sia fisicamente che mentalmente”. Il maiorchino non è l'unico convinto di questa teoria e negli scorsi giorni anche Crutchlow aveva detto chiaramente: “Marquez in Ducati? Non ce ne sarà per nessuno”.

La sensazione è che la stagione di MotoGp 2024 sarà a dir poco interessante e noi non vediamo l'ora che scatti il semaforo verde, in attesa di capire chi alzerà il titolo il prossimo 26 novembre a Valencia, o forse anche prima.