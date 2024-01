Jorge Lorenzo va a caccia di Valentino Rossi: debutto in GT3 con Aston Martin

Dopo l'intervista di Jorge Lorenzo sul suo rapporto con Valentino Rossi, ecco che le strade dei due stanno per rincrociarsi (seppur indirettamente), almeno in futuro. Lo spagnolo si unirà al Team Lazarus per competere nella categoria GT3 a bordo di un'Aston Martin.

Jorge Lorenzo, il talentuoso pilota spagnolo che ha concluso la sua carriera nella MotoGP nel 2019 con tre titoli nella classe regina. In questo ultimo periodo, lo spagnolo sta compiendo un nuovo passo nella sua carriera automobilistica. Dopo le esperienze nella Porsche Cup Italia e nella Porsche SuperCup Lorenzo passerà alle competizioni GT3, sfidando Valentino Rossi non tanto direttamente quanto a "impegno post carriera" in Moto GP.

L'accordo tra Lorenzo e il team italiano Lazarus non ha ancora rivelato in quale competizione GT3 lo spagnolo prenderà parte, ma il pilota è deciso a continuare a ampliare la sua esperienza nel mondo delle quattro ruote dopo una carriera di successo nel motociclismo.

Ecco le parole dell'ex pilota di Moto GP spagnolo: "La passione per i motori ha sempre fatto parte della mia vita, e ora continua su quattro ruote. Ho incontrato persone che mi hanno offerto l'opportunità di avviare questo nuovo progetto, e desidero esprimere la mia gratitudine a Lazarus e a Aston Martin Racing per questa straordinaria opportunità. Sto per iniziare una nuova avventura e spero di raggiungere traguardi significativi nel mondo delle corse automobilistiche".

Non sorprende che Lorenzo guardi al futuro con ambizione, cercando di emulare il successo che il suo ex compagno di squadra e rivale, Valentino Rossi, ha ottenuto nella transizione dalle moto alle auto. Rossi, attualmente impegnato nel Campionato Mondiale Endurance e in vista della prestigiosa 24 Ore di Le Mans, è uno specchio ispiratore per Lorenzo, dimostrando che il passaggio da due a quattro ruote può portare a nuove sfide e successi nel mondo delle corse.

Non lo sapevate? Per la prossima stagione di Moto GP gli scooter, che solitamente trasportavano i piloti all'interno del paddock, (che erano a benzina) sono stati banditi. Una scelta di carattere ecologico che ad alcuni pare non andare giù. Chissà se questo non rappresenti un primo passo verso una transizione elettrica "a tutto tondo" nel mondo della Moto GP.