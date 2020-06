Jorge Lorenzo ha acquistato la Lamborghini Svj 63 Roadster numero 0 per un prezzo folle

Jorge Lorenzo è famoso soprattutto per le sue imprese sulle due ruote della MotoGP, il pilota però è un grande amante anche delle quattro ruote, come dimostra il suo ultimo acquisto fuori di testa: lo spagnolo si è portato a casa una Lamborghini Svj 63 Roadster.

Evidentemente la Pagani Huayra acquistata appena qualche settimana fa non era ancora abbastanza, oppure - più probabilmente - il pilota ha avuto "un'offerta che non poteva rifiutare". Si tratta infatti di una Lamborghini molto particolare, in edizione limitata e numerata - e Lorenzo si è accaparrato la numero 0, per la quale probabilmente ha speso più di 700.000 euro. La variante standard della Svj Roadster infatti costa in Italia attorno ai 500.000 euro, questa però è un'edizione speciale...!

A consegnare le chiavi al pilota è stato il CEO di Lamborghini e Ducati Stefano Domenicali durante un evento speciale organizzato a Sant’Agata Bolognese, là dove si trova la sede storica della Casa del Toro. Lorenzo ha anche rilasciato una breve dichiarazione: "Sono molto contento di possedere questa favolosa auto dei sogni, non vedo l'ora di guidarla sulle strade di Lugano." Passando velocemente alla scheda tecnica, sappiate che la Aventador Svj Roadster monta un motore V12 aspirato da 6.5 litri, capace di erogare 770 CV e portare l'auto a 350 km/h.