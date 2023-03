Jordan: 'La prima volta di Michael Schumacher su una F1? Successe una cosa incredibile'

Michael Schumacher è sempre nel cuore di tutti gli appassionati di Ferrari, Formula 1 e in generale degli amanti del motorsport, e spesso e volentieri vengono raccontati su di lui degni aneddoti sorprendenti. E' il caso di quello svelato da Eddie Jordan, il primo team principal del Kaiser.

Di recente Eddie Jordan aveva parlato delle condizioni di salute di Michael Schumacher, ma nell'ultima occasione ha raccontato un curioso aneddoto risalente al 1991, anno in cui il talento tedesco esordì in Formula 1 proprio con la scuderia Jordan.

Come vi avevamo raccontato, l'approdo nel circus di Schumacher è legato all'arresto di Bertrand Gachot. La scuderia si trovò improvvisamente senza un pilota e decise appunto di puntare sul tedesco.

Prima di farlo esordire direttamente in Belgio, per il Gp del 1991, si decise di fargli testare la macchina a Silverstone di modo da fargli prendere un po' di confidenza. Peccato però che quando il team sia andato a prenotare il circuito ha scoperto che lo stesso fosse già prenotato per quella data.

"Non sono riuscito ad andare a Silverstone perché era stato prenotato - ha detto Jordan durante il podcast Formula for Success (FFS) – mi sono detto 'chi diavolo può essere?' Ma non volevano dirmi chi fosse così sono saltato in macchina, sono andato a Silverstone per trovare nientemeno che il sei volte vincitore di golf Nick Faldo con la sua Porsche 956”.

Quella vettura non era assicurata per la strada di conseguenza poteva girare solo in pista. A quel punto Jordan ha tentato la mediazione: "Gli ho detto 'Nick, penso che dovremmo raggiungere una sorta di compromesso e fare un piccolo accordo. E se mi facessi un favore enorme, enorme, quando non guidi la macchina potremmo correre e quando non corriamo tu potresti correre?'”.

Alla fine Eddie Jordan riuscì a strappare l'intesa, ma dovette cedere qualcosa in cambio, un giro sulla Jordan F1 dell'epoca. "Comunque, Nick quando ha provato a salire in macchina, non ci è riuscito, come ci si poteva aspettare, perché queste macchine sono cose minuscole. Quindi, abbiamo dovuto spingerlo di lato”.

Jordan ha aggiunto: "Se fosse successo qualcosa sarei stato accusato di omicidio colposo perché era un suicidio, non sarebbe mai dovuto succedere, ma voleva guidare la macchina a tutti i costi. E ha guidato la macchina”.

Il campione di golf, incontrando anni dopo Jordan, sollevò una questione interessante: "10 anni dopo circa mi ha detto 'Senti EJ, ho solo bisogno di chiarire una cosa? Potresti dirmi, chi fosse la persona che provava la macchina quel giorno, qualcuno mi ha detto che era la prima volta in assoluto di Michael Schumacher su un'auto di Formula 1?!".

Ovviamente Jordan ha confermato la presenza del Kaiser: "E ora Fando lo dice a tutti, gongola per il fatto di aver effettivamente testato la stessa macchina del grande Michael Schumacher!". Che aneddoto incredibile.