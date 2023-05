Joost: 'Con la mia Punto ho fatto 344mila km, prossima auto? Un'altra Fiat'

La Fiat Punto è una delle auto che purtroppo è fuori produzione e che di conseguenza non risulta essere acquistabile. Anni fa la “media” torinese dominava le classifiche di vendite, e il motivo di tale successo, oltre che il prezzo molto abbordabile, lo si capisce chiaramente dall'esperienza del simpatico automobilista olandese Joost Aarts.

La Fiat Punto non era l'auto più bella, ne tanto meno quella fatta meglio e ricca di optional, ma era la classica vettura che “faceva il suo”: pochi fronzoli, economica, essenziale, e in grado di affrontare in serenità viaggi brevi ma anche viaggi più lunghi senza troppi grattacapi.

Un'auto che proprio per questo ha conquistato il cuore degli italiani assieme a Panda e Uno, ma anche quello degli stranieri. Joost ha deciso di comprare la Fiat Punto 1.2 Active usata nel 2010 (con 73mila km) dopo una Xsara 2.00 HDI, e da allora ci ha fatto circa 270mila km.

La usa per il lavoro, percorrendo 130 km al giorno, ma anche per viaggi e svago: "Volevo un'auto economica – ha raccontato - senza sostenere troppe spese e facendo a meno di comfort, facilità d'uso e dimensioni".

E Joost non ha potuto scegliere di meglio visto che lo stesso l'ha guidata appena acquistata fino a Berlino ma anche in Lussemburgo, confermando la bontà della sua scelta. In 4 anni aveva già fatto 100mila km, ed oggi ne conta 240mila in più e non ha affatto intenzione di finire dallo sfasciacarrozze: “Un'auto più grande significa più costi – aggiunge Joost che nel frattempo è divenuto padre di due bimbi - mentre lo spazio alla fine è ancora sufficiente, anche con bambini di nove e undici anni che crescono. La Punto ora funziona come un'auto familiare a tutti gli effetti e facciamo un viaggio decente almeno due volte l'anno. Tuttavia, ogni tanto mi guardo intorno, ad esempio una 500X o una Tipo. Quindi ancora Fiat? Sì, finora ho avuto esperienze molto positive con la mia Punto e poi l'amore per il marchio cresce. Anche mia moglie adesso guida una Fiat – una Panda – dopo aver posseduto una Hyundai Atos”.

Ovviamente nel corso di questi 13 anni non è stato tutto rose e fiori, visto che ci sono stati interventi all'albero motore, alle bobine di accensione, ammortizzatori, radiatore, la manutezione regolare e via discorrendo, ma "Sembra che si stia appassionando sempre di più nel corso degli anni”, dice Joost riferendosi alla sua Punto che non ha perso affatto lo smalto di un tempo.

Ovviamente la Punto di Joost non è l'unica esperienza duratura con una vettura, ma ci piaceva riportarvela in quanto spesso e volentieri le auto italiane, al di là di Ferrari, Lamborghini e Maserati, sono più apprezzate fuori dai confini che in patria.

A volte le vetture diventano dei veri e propri membri della famiglia, è il caso della Punto ma anche della Porsche 996 Turbo che ha percorso un milione di km: da non crederci.