Joker spacca i vetri del Tesla Cybertruck in una nuova video-parodia

Che il nuovo Tesla Cybertruck sia diventato in pochissime settimane un autentico oggetto di culto è palese, è davanti agli occhi di tutti. Ora il pick-up futuristico di Elon Musk è apparso anche in un folle trailer firmato Aldo Jones.

Per chi non lo conoscesse, parliamo di un creator esperto di montaggio ed effettivi visivi, i suoi trailer sono un autentico spasso, mix micidiali di elementi della cultura popolare che stravolgono i filmati originali, trasformandoli in prodotti totalmente nuovi. Ebbene, con la sua ultima opera Aldo Jones ha rivisitato il trailer del mitico Joker, il film di Todd Phillips campione di incassi e Leone d’oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Il pagliaccio interpretato da Joaquin Phoenix se la vede questa volta con numerosi personaggi del cinema e della TV contemporanea, in una frazione di secondo appare poi anche il nuovo Tesla Cybertruck di Elon Musk, con lo stesso Joker intento a spaccarne i vetri con una mazza. Il riferimento è chiaro, sappiamo tutti cos’è successo la notte della presentazione dell’auto, con il test di resistenza dei vetri Armor Glass finito nel peggiore dei modi. Il Cybertruck dunque continua a spuntare in ogni dove, raccogliendo sempre più pubblicità gratuita… A tal proposito, ecco Elon Musk in persona che va a cena guidando un Tesla Cybertruck...