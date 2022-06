Dalla joint venture tra Honda e Sony potrebbe nascere un nuovo marchio indipendente

Sony era alla ricerca di un partner con cui costruire la sua Vision-S, e lo scorso marzo aveva annunciato di aver trovato in Honda una buona alleata. A distanza di pochi mesi si inizia a parlare del futuro di questa joint venture, che potrebbe portare alla nascita di un marchio indipendente dai brand Sony e Honda.

La collaborazione è ancora in fase di sviluppo, ma dovrebbe essere ultimata entro la fine dell’anno, e l’obiettivo è quello di sviluppare assieme nuovi veicoli elettrici: Honda in particolare produrrà la sua prima auto full electric nel 2025, e in quell’occasione Sony dovrebbe dedicarsi allo sviluppo del software e dell’intrattenimento all’interno della nuova vettura.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di Nikkei, il presidente di Sony, Kenichiro Yoshida ha parlato del futuro di questa joint venture e ha però affermato che entrambe le aziende sono d’accordo sul rendere il tutto indipendente, suggerendo quindi la nascita di un nuovo brand che non sia sotto l’ala di Sony o di Honda. Questo fa anche pensare che forse le vetture Sony Vsion-S 01 e Vision-S 2 non vedranno più la luce, ma potrebbero comunque influenzare il design dei nuovi modelli che nasceranno sotto al nuovo marchio ancora senza nome.

Non resta che attendere di vedere come si delineeranno le cose, ma intanto vi ricordiamo le parole rilasciate da Yoshida in occasione del primo annuncio sulla collaborazione delle due case giapponesi, dove il CEO disse: "Lo scopo di Sony è riempire il mondo di emozioni attraverso il potere della creatività e della tecnologia, attraverso questa alleanza con Honda, che ha accumulato una vasta esperienza globale e risultati nell'industria automobilistica nel corso degli anni e continua a fare progressi rivoluzionari in questo campo. Vogliamo costruire sulla nostra visione di rendere lo spazio della mobilità uno spazio emotivo, e contribuire all'evoluzione della mobilità incentrata sulla sicurezza, l'intrattenimento e l'adattabilità".