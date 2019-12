Johnson trionfa, ma una hard Brexit può disintegrare l'industria automobilistica inglese

Una vittoria elettorale senza precedenti quella ottenuta ieri in Gran Bretagna dai Conservatori e da Boris Johnson, ma la certezza effettiva del compimento della Brexit ha riacceso forti preoccupazioni all'interno del settore automobilistico inglese.

Si tratta di uno dei comparti più a rischio tra quelli presenti oltremanica. Infatti, secondo le stime della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), una separazione non pilotata in maniera ottimale e l'eventuale imposizione di dazi doganali, unite a tante altre variabili, metterebbero in ginocchio l'industria manifatturiera del Paese, con una forte flessione consistente in 1,5 milioni di immatricolazioni in meno tra il 2020 e il 2024, e una perdita in termini monetari che potrebbe assestarsi sui 42,7 miliardi di sterline, pari a 51,15 miliardi di euro. Insomma, un pessimo affare senza se e senza ma.

Stiamo parlando di un settore chiave per l'economia britannica, infatti da' lavoro a 160.000 persone, e genera un giro d'affari per 18,6 miliardi di sterline (circa 22 miliardi di euro). Un collasso del reparto sarebbe catastrofico in un momento come questo, dove gli investimenti in Ricerca e Sviluppo risultano fondamentali per l'ingresso dell'obbligato sentiero dell'elettrificazione.

Il CEO di SMMT, nel congratularsi con il Partito Conservatore, ha reso chiara la situazione:"Non vediamo l'ora di lavorare con il nuovo Governo in questo momento critico per l'industria automobilistica e il Paese. La priorità deve ora essere quella di ripristinare la fiducia negli affari e nell'economia e ristabilire la reputazione del Regno Unito come un ottimo luogo per investire. Con un settore automotive così di successo come in Gran Bretagna guardiamo al nuovo Governo per puntare a mantenere la nostra competitività globale, il che significa concludere un accordo con l'UE che sia ambizioso, che mantenga il commercio libero e senza attriti e guidi la crescita e l'innovazione per il raggiungimento di obiettivi ambientali condivisi."

Queste affermazioni vanno a sommarsi a quelle rilasciate dalle case automobilistiche pochi mesi fa, secondo le quali il "no deal sarebbe un disastro". Per portare un esempio concreto Jaguar Land-Rover chiuderà le sue fabbriche del Regno Unito in seguito all'uscita dall'Unione Europea.