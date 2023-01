Anche John Elkann ha una Ferrari Purosangue: eccola in azione a St. Moritz

Continuano gli avvistamenti della Ferrari Purosangue, lo spettacolare SUV di Maranello in vendita ufficialmente da poche settimane. L'ultimo esemplare dello stesso bolide è stato fotografato sulle nevi di St. Moritz, Alpi svizzere, e pare che il suo proprietario sia molto conosciuto.

Secondo quanto riportato dai colleghi di motoriedintorni.com, che hanno pubblicato le foto in esclusiva, la Ferrari Purosangue in questione apparterrebbe niente di meno che a John Elkann, discendente della famiglia Agnelli nonché attuale presidente di Ferrari e amministratore delegato di Exor, holding di investimento della famiglia.

Dopo che il numero due di Maranello, Piero Ferrari, ha ritirato il suo modello, tocca ora al massimo esponente della gloriosa casa automobilistica italiana sfoggiare il nuovo bolide del Cavallino Rampante. Il modello scelto da John Elkann tra l'altro non è passato inosservato visto che, oltre a una carrozzeria di colore rosso, ha sfoggiato dei cerchi in lega tendenti all'oro. Non si riescono a vedere gli interni, causa vetri totalmente oscurati nella zona dei passeggeri, ma sembrerebbero essere a tinte chiare, di colore beige.

Da quando è stata annunciata la Ferrari Purosangue, per cui è stato presentato il body kit Fuego, l'interesse dei grandi appassionati è subito stato monopolizzato, anche perché si tratta del primo SUV dell'azienda, per anni chiacchierato ma mai messo realmente in produzione. La Rossa ha ovviamente deciso di non snaturarsi mettendo in produzione quello che a oggi è lo Sport Utility Vehicle più potente al mondo, grazie a un motore V12 con una potenza mostruosa da ben 725 cavalli, meglio ancora della Lamborghini Urus.

Le dimensioni raccontano invece di una vettura lunga poco meno di 5 metri, per l'esattezza 4,97, quindi 2,03 di larghezza e un'altezza dal suolo di 1,59 metri. Il prezzo è decisamente inaccessibile ai più, circa 385.000 euro, ma ciò nonostante il modello è andato a ruba e nelle scorse settimane era divenuto virale il video della prima Ferrari Purosangue consegnata a Londra.